Stade Brestois-OL : Der Zakarian reçoit de très mauvaises nouvelles !

Publié par Jules le 19 avril 2022 à 19:04

Stade Brestois-OL : Alors que Brest s'est incliné à Saint-Etienne ce week-end, ils tenteront de faire mieux contre l' OL, malgré plusieurs absents.

Stade Brestois : Un effectif diminué avant de recevoir l'OL ?

Même s'il ne reste plus grand-chose à jouer pour le Stade Brestois, trop loin du haut de tableau et presque sorti d'affaire dans la lutte pour le maintien, nul doute que Michel Der Zakarian aimerait bien finir la saison en Ligue 1. Avec une seule victoire sur les huit derniers matches, Brest a glissé au classement et se retrouve dans le ventre mou du championnat. En plus de ça, les Brestois recevront l'OL avec un effectif qui risque d'être très amoindri demain.

Michel Der Zakarian l'a annoncé en conférence de presse, deux joueurs sont indisponibles, soit incertains. En effet, Christophe Hérelle, pièce centrale de la défense centrale bretonne purge une suspension, tandis que Jérémy Le Douaron ne sera pas dans le groupe, comme lors du dernier match face à l' ASSE. Enfin, Brendan Chardonnet pourrait bien venir étoffer cette liste puisque le joueur ne s'est pas entraîné avec le Stade Brestois hier. Un casse-tête pour le coach, qui pourrait devenir encore plus complexe.

Plusieurs titulaires incertains pour le match

En plus des absents, Michel Der Zakarian a annoncé que trois joueurs sont toujours incertains pour le prochain match face à l' OL. Franck Honorat, pièce maîtresse de l'attaque brestoise cette saison n'est pas certain de disputer le match. L'ancien clermontois pourrait donc rater le match contre l'Olympique Lyonnais demain. Un gros coup dur pour Brest qui pourrait se passer de son meilleur buteur cette saison (11 buts).

Enfin, Youcef Belaïli est lui aussi incertain pour le match de demain. Arrivé libre cet hiver, l'ancien angevin peine à trouver ses marques en Bretagne et déçoit les supporters du Stade Brestois. Auteur d'une seule passe décisive en 8 rencontres, l'Algérien de 30 ans risque d'être absent demain. La fin de saison sera primordiale pour Brest afin de bien préparer la prochaine, malgré le probable départ de plusieurs de ses joueurs, dont Martin Satriano.