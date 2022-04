FC Nantes Mercato : Le FCN vise un gros coup à Man United !

Publié par Jules le 19 avril 2022 à 20:04

FC Nantes Mercato : Réalisant une fin de saison en deçà de leur début d'exercice, les Canaris vont tenter de se renforcer à Man United.

FC Nantes Mercato : Une prolongation à Man United qui fait les affaires de Nantes

Le FC Nantes, qui ne compte qu'une victoire sur les cinq derniers matchs (1V, 2N, 2D), va tenter de sauver sa saison avec la finale de Coupe de France que les Canaris disputeront face à l'OGC Nice dans quelques semaines maintenant. En attendant, la maison jaune scrute le marché afin de trouver des bons coups pour le prochain mercato. L'un d'eux mène à Manchester United où Noam Emeran va prolonger, et devrait être prêté la saison prochaine. Les Canaris sont sur le coup.

Noam Emeran, recruté à l'âge de 16 ans par Man United à Amiens, devrait prolonger son bail de 2 années plus 1 en option. Pour gagner en expérience, le jeune ailier gauche de 19 ans devrait être prêté afin d'engranger des minutes de jeu au plus haut niveau. Le FC Nantes serait intéressé par le joueur, alors que les Canaris vont perdre beaucoup de joueurs, à commencer par Kolo Muani, et, peut-être, Alban Lafont, qui est très courtisé sur le marché des transferts.

FC Nantes Mercato : Une grosse concurrence pour Noam Emeran

Footmercato nous révèle aujourd'hui que le jeune joueur franco-rwandais va bel et bien prolonger en Angleterre avant de partir en prêt. Cependant, le FC Nantes n'est pas le seul club sur le coup comme l'explique le média. Pour le moment, la principale concurrence pour les Canaris vient d'Allemagne où le Werder Brême et Aubsbourg seraient tous les deux intéressés à l'idée de récupérer le Mancunien en prêt pour une saison.

Pour le moment, il est encore trop tôt pour dire qui tient la corde dans ce dossier. Une chose est sûre, il s'agira bien d'un prêt, très probablement sans option d'achat. Avec une belle première partie de saison, le FC Nantes a des arguments pour attirer le joueur, d'autant plus si le club parvient à remporter la Coupe de France contre Nice, et donc à arracher une qualification européenne pour la saison prochaine.