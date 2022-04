Mercato FC Nantes : départ, une mauvaise nouvelle pour le FCN ?

Publié par Gary SLM le 18 avril 2022 à 13:14

Mercato FC Nantes : le prochain marché des transferts s’annonce difficile pour le FCN. Antoine Kombouaré devrait perdre un élément important.

Mercato FC Nantes : Avenir incertain pour Alban Lafont au FCN

Portier titulaire du FC Nantes, Alban Lafont ne rassure pas à l’approche du mercato estival. À deux mois de la fin de la saison, le gardien de but entrouvre la porte de sortie. Il pourrait rejoindre un club d'un niveau supérieur à celui du club Jaune et Vert au grand dam des supporters nantais. Auteur d'une excellente saison, probablement la plus belle de sa carrière avec 32 matchs de championnat de Ligue 1 et une dixième place du FCN au classement, Alban Lafont a franchi un palier.

Désireux de jouer la Coupe du monde 2022 au Qatar, il a été un temps envisagé par Didier Deschamps pour intégrer le groupe de l’équipe de France. Rien n’est perdu pour le mondial puisqu’il pourrait être sollicité par le sélectionneur des Bleus en cas de blessure d’un des gardiens présents dans ses petits papiers. Sur Téléfoot de ce dimanche, le gardien de but du FC Nantes n'a pas écarté l'idée d'un transfert au mercato estival qui approche. À la question de savoir s'il avait dans l'idée de rester au FCN à la fin de la saison, Alban Lafont a répondu : "Joker".

Mercato FC Nantes : Bientôt un joli chèque pour les Canaris ?

Tout laisse également penser qu'il a déjà reçu des propositions puisqu'il a là aussi sorti "Joker" lorsqu'il a été interrogé sur l'intérêt d'autres clubs de football pour ses services. Transféré de la Fiorentina pour 7,5 millions d'euros après une saison de prêt chez les Canaris, il s'est engagé avec le club jusqu'au 30 juin 2024. La bonne nouvelle pour les dirigeants nantais est bien entendu le prix auquel pourrait être vendu le gardien.

Alban Lafont est estimé à minimum 14 millions d'euros par les différentes plates-formes spécialisées dans l’estimation du prix des footballeurs, un montant non négligeable qui permettra à ses dirigeants de réaliser une belle plus-value en cas de transfert à la fin de cette saison. Antoine Kombouaré et ses joueurs sortent pour l'heure d'un match nul 1-1 face au SCO Angers. Un mauvais résultat qui empêche les Jaunes et Verts de profiter de la défaite du LOSC face au RC Lens pour se hisser à la 9e place de Ligue 1.