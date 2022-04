Barça Mercato : Xavi coche le nom d'un défenseur de l'Ajax !

Publié par Thomas G. le 20 avril 2022 à 12:14

Barça Mercato : Les dirigeants du FC Barcelone continuent de prospecter en vue de la saison prochaine. Xavi aurait coché le nom d'un défenseur de l'Ajax.

Barça Mercato : Un nouveau défenseur bientôt à Barcelone ?

Certains défenseurs sont en grande difficulté au FC Barcelone. Les Catalans chercheraient déjà des solutions pour remédier à ce problème. L’une d’entre elles est un international argentin de l’Ajax. Selon l’insider Agento Secreto, le Barça serait intéressé par Lisandro Martinez.

Xavi ne compte plus sur les deux internationaux français, Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Dans le même temps, l’entraîneur espagnol aurait jeté son dévolu sur le défenseur polyvalent de l'Ajax. Lisandro Martinez est gaucher comme les deux internationaux français. De plus, il a la capacité d’évoluer en tant que milieu de terrain devant la défense. À l’heure actuelle, les Catalans n’ont pas encore transmis d’offre à l’Ajax. Néanmoins, ils pourraient vite passer à l’action. D’autant plus que, selon la presse hollandaise, le joueur souhaite partir depuis l’annonce du départ d’Erik ten Hag.

Le Barça et l’Ajax ont noué une relation particulière sur le marché des transferts. Cela pourrait faciliter la transaction de l’international argentin. On se souvient notamment du transfert de Frenkie de Jong en 2019. Le Barça devra débourser 40 millions d’euros pour s’attacher les services de Lisandro Martinez.

Un mercato XXL pour le Barça

Selon Sport, les Blaugranas devraient recruter au minimum 5 ou 6 joueurs cet été. Les deux premières recrues catalanes sont déjà connues. Il s’agit d’Andreas Christensen et de Franck Kessié. Les dirigeants barcelonais ont de l’ambition et veulent offrir à Xavi toutes les armes pour remporter des titres l’an prochain. L’objectif majeur sera de redevenir champion d’Espagne. Le FC Barcelone n’a plus été champion depuis 4 ans. Concernant le mercato, Robert Lewandowski pourrait débarquer en Catalogne. Le Barça a abandonné le dossier Erling Haaland qui serait tout proche de signer à Manchester City. Une chose est sûre, le Barça sera l’un des clubs à suivre cet été.