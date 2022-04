PSG Mercato : Le Président fait une annonce détonante sur Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2022 à 20:13

PSG Mercato : En pleine campagne pour le second tour de l’élection présidentielle en France, Emmanuel Macron s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Emmanuel Macron confirme son activisme pour Mbappé

Grand fan de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron est désormais convaincu que Kylian Mbappé ne portera jamais les couleurs de son club de cœur. Candidat à sa propre réélection pour la présidence de la République française, le haut fonctionnaire et homme d'État de 44 ans, proche de l’enfant de Bondy, a avoué publiquement lui avoir demandé de rejoindre la formation de la Canebière. Mais face au refus catégorique du champion du monde 2018, l’ancien patron de LREM milite désormais pour qu’il prolonge son engagement en faveur du PSG afin de continuer à aider au rayonnement de la Ligue 1.

« Comment peut-on être supporter de l’OM et tout faire pour que Mbappé reste au PSG ? Parce qu’il n’est pas question, malheureusement, que Kylian Mbappé aille à l’Olympique de Marseille », a répondu Emmanuel Macron lors d’une interview accordée au Quotidien. « S’il était prêt à venir, je me serais battu, mais il m’a dit non très vite. Donc il vaut mieux se battre pour qu’il reste dans le championnat français, parce que c’est quand même un immense joueur », a précisé l’adversaire de Marine Le Pen, qui assume se battre pour voir l’ancien joueur de l’AS Monaco poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain, à défaut de l'Olympique de Marseille.

PSG Mercato : Emmanuel Macron fait le forcing pour que Mbappé reste à Paris

Malgré son calendrier particulièrement chargé, le président Emmanuel Macron s’impliquerait personnellement pour que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Libre le 30 juin prochain, l’international français de 23 ans peut rejoindre gratuitement le club de son choix à l’issue de la saison, et c’est le Real Madrid qui tiendrait la corde dans ce dossier. Mais d’après les informations du journaliste Romain Molina, l’ancien ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique de François Hollande tenterait de convaincre le partenaire de Neymar de rester au Paris Saint-Germain.

Annoncé proche du Real Madrid par la presse espagnole, le principal concerné a récemment évoqué une évolution dans sa réflexion suite à l’entrée en jeu « de nouveaux éléments ». Selon Molina, Macron pourrait ne pas être étranger à ce possible revirement dans l’avenir du numéro 7 parisien. L’ancien président Nicolas Sarkozy ferait également le forcing afin de le voir poursuivre en Ligue 1 la saison prochaine. Des interventions qui pourraient être payantes, selon Daniel Riolo, qui voit Mbappé prolonger avec le Paris SG cet été.