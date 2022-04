PSG : Un communiqué alarmant tombe pour le Paris SG après Angers

Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2022 à 18:13

Après sa victoire à Angers, mercredi soir, le PSG a fait l’objet d’un communiqué alarmant de la part de l’Union des Journalistes de Sports en France (UJSF).

L’UJSF dénonce un manquement du PSG

L'Union des Journalistes de Sport de France (UJSF) n’est pas du tout satisfait du comportement du Paris Saint-Germain et de ses joueurs et a tenu à le faire savoir dans un communiqué publié ce jeudi sur son site officiel. Le syndicat a notamment déploré qu'aucun joueur de Mauricio Pochettino ne se soit présenté en zone mixte après la victoire à Angers SCO (3-0), hier soir, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. L’association des journalistes sportifs a noté que cela fait la seconde fois que Kylian Mbappé et ses coéquipiers ignorent leurs obligations d’après-match puisque le même scénario s’est produit au Parc des Princes dimanche dernier après le succès lors du Classico face à l’Olympique de Marseille (2-1). Un comportement pointé du doigt par les représentants des médias sportifs.

Le communiqué de l’UJSF pour les zones mixtes et le PSG

« Depuis deux matches, aucun joueur du Paris SG ne s’est exprimé en zone mixte. Une attitude contraire à l’usage et à l’esprit de la convention qui lie la LFP à l’UJSF et qui régit les devoirs médiatiques des clubs. Alors que les interviews ont été rendues longtemps impossibles par la pandémie et que le lien direct entre acteurs, lecteurs, auditeurs et téléspectateurs vient seulement d’être restauré, l’UJSF s’alarme de l’attitude du futur champion de France, le rappelle à ses devoirs et en appelle à son bon sens, en un moment décisif où il doit valoriser la Ligue 1 et son seul titre de la saison. » Reste maintenant à savoir si Kylian Mbappé et les autres joueurs de Mauricio Pochettino auront l’autorisation de leur club afin de s’arrêter en zone mixte lors de la réception du RC Lens samedi soir.