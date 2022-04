PSG Mercato : Mbappé fixe une dernière grosse condition pour signer

Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2022 à 07:13

PSG Mercato : Libre cet été, Kylian Mbappé se dirigerait bien vers le Real Madrid. Mais l’attaquant du Paris SG refuserait de signer à n’importe quel prix.

PSG Mercato : La décision est déjà prise pour Kylian Mbappé

Malgré l’ultime tentative de l’émir du Qatar, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà pris sa décision concernant son avenir. Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, l’ancien attaquant de l’AS Monaco veut quitter la Ligue 1 afin de passer un cap dans sa carrière. En fin de contrat en juin prochain, l’international français de 23 ans ne compte donc pas renouveler son engagement en faveur du Paris Saint-Germain. Malgré une offre de prolongation sur la base d’un contrat deux ans et un salaire de 75 millions d’euros par saison, Mbappé veut rejoindre le Real Madrid et sa décision serait irrévocable.

En effet, le présentateur de l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, a révélé dans son dernier show que le partenaire de Lionel Messi va bel et bien défendre les couleurs des Merengues dès cet été. « Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine », a lâché avec beaucoup d’assurance le journaliste espagnol. Une info confirmée par un autre homme des médias sportifs ibériques, mais avec une importante précision dans ce dossier.

PSG Mercato : « Kylian Mbappé veut 100% de ses droits d’image »

D’après les renseignements recueillis par le journaliste Rodrigo Fáez de la chaîne ESPN, la question des droits à l’image serait le seul point qui reste à être élucidé entre le Champion du monde 2018 et Florentino Pérez avant d’aboutir à un accord total en vue d’une arrivée au Real Madrid à l’issue de la saison. Si le Paris Saint-Germain est disposé à le laisser disposer de 100% de ce que rapporte son image, le Real Madrid négocierait encore avec Mbappé sur ce dernier point.

« Le Real Madrid est convaincu de pouvoir recruter Kylian Mbappé. Pour l'instant, le litige se situe entre eux et l'avocate de Mbappé au sujet des droits d'image. Kylian veut 100% de ses droits d'image. Le Real Madrid espère que cette question sera réglée dans deux ou trois semaines », a révélé Rodrigo Fáez dans des propos relayés par Defensa Central.

Affaire à suivre donc…