PSG Mercato : Un accord important annoncé pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2022 à 15:13

PSG Mercato : Avant la fin de saison et l’ouverture du mercato estival, les dirigeants du Paris SG s’activent déjà sur certains dossiers importants.

PSG Mercato : Sandy Baltimore dit « oui » pour prolonger

D’après les informations du journal Le Parisien, la section féminine du Paris Saint-Germain serait sur le point d’enregistrer une signature importante. En effet, le quotidien régional révèle ce vendredi que Sandy Baltimore aurait trouvé un accord avec sa direction pour une prolongation de deux saisons qui pourrait être officialisée après la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’ailière internationale de 22 ans va donc poursuivre son aventure avec son club formateur jusqu’en juin 2024.

« Selon nos informations, toutes les parties sont tombées d’accord pour que l’ailière internationale française de 22 ans, dont le contrat se termine en fin de saison, prolonge avec le club de la capitale. La durée du nouveau bail devrait s’étendre sur deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2024. Formée à Paris, la joueuse originaire du Val-d’Oise a toujours fait du PSG sa priorité, malgré l’intérêt de grosses cylindrées outre-Manche (Manchester City, Chelsea) ainsi qu’en Allemagne, où le Bayern Munich apprécie tout particulièrement son profil », explique le média francilien. Une tendance confirmée par Goal, qui indique que « cette signature viendra clôturer des discussions qui ont débuté l’été dernier et qui ont été menées de bout en bout par Ulrich Ramé, le directeur sportif des féminines ». Une signature avant une autre très attendue dans la capitale ?

PSG Mercato : Marie-Antoinette Katoto maintient la pression sur le club

Élue meilleure espoir de D1 la saison dernière, Sandy Baltimore (8 buts, 15 passes décisives cette saison) s’est imposée depuis deux saisons en tant que titulaire sur l’aile gauche de l’attaque parisienne, d’abord sous les ordres d’Olivier Echouafni, puis de Didier Ollé-Nicolle. Avec Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, elles forment la triplette la plus efficace du championnat féminin français. Alors que Baltimore s’apprête à renouveler son engagement avec les Rouge et Bleu, Marie-Antoinette Katoto, en fin de contrat au 30 juin, se dit en « total désaccord » avec le Paris SG sur la question de son avenir, dans un entretien à l'AFP où l'attaquante réclame de « vrais actes » et évoque des discussions avancées avec d'autres clubs.

« Pour l'instant, on n'est pas du tout en accord avec le club, pour plusieurs raisons et ils le savent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Après, je lis et j'entends des choses depuis que je suis arrivée au PSG, il y a beaucoup de paroles, pour l'instant il n'y a aucun acte. Il y a beaucoup de discussions (avec des clubs intéressés), beaucoup de considération et je les en remercie. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Je suis très ouverte, pour l'instant les discussions se passent bien, très bien même », a expliqué la meilleure buteuse de l’histoire du Paris SG lors d’une conférence de presse à Clairefontaine.