PSG Mercato : Officiel, c’est fini pour Paul Pogba à Man United !

Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2022 à 19:13

PSG Mercato : En fin de contrat le 30 juin prochain et annoncé dans les plans du Paris SG, Paul Pogba ne rejouera plus avec Manchester United.

PSG Mercato : Ralf Rangnick fait une annonce-choc pour Pogba

Paul Pogba ne rejouera plus avec Manchester United pour le reste de la saison. Blessé à un mollet mardi lors de la défaite de Manchester United face à Liverpool (0-4), le milieu de terrain sera indisponible pour au moins quatre semaines selon son entraîneur Ralf Rangnick. « C’est très peu probable qu'il rejoue d'ici la fin de la saison. Le médecin m'a dit qu'il lui faudrait au moins quatre semaines pour récupérer. Comme le dernier match est à la fin du mois de mai, je ne pense pas qu'il soit très probable qu'il puisse rejouer », a déclaré le technicien allemand en conférence de presse, ce vendredi, à la veille du choc entre les Red Devils et Arsenal à l'Emirates Stadium. Auteur de 1 but et 9 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’international français de 29 ans aura donc toute la latitude de se concentrer sur la question de son avenir, lui dont le nom est intimement lié au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine.

PSG Mercato : Paul Pogba déjà promis au Paris SG ?

D’après les renseignements de Foot Mercato, Paul Pogba souhaitait déjà rejoindre le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Mais le Paris Saint-Germain, qui souhaitait le récupérer en tant que joueur libre, n’avait pas jugé utile de formuler une offre à l’endroit de Manchester United. Récemment, le média espagnol Todo Fichajes a révélé que le Real Madrid et la Juventus Turin n’auraient plus aucune chance pour Pogba puisque le PSG aurait d’ores et déjà bouclé son arrivée pour la saison prochaine.

Intéressé par la perspective d’évoluer dans la même équipe de Lionel Messi, le Champion du monde 2018 se serait mis d’accord avec Leonardo sur la base d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’au 30 juin 2026. Avec le probable départ de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens estiment que la venue du natif de Lagny-sur-Marne pourrait aider le club de la capitale à atténuer l’impact d’un éventuel départ de Mbappé.