Bordeaux : Des nouvelles de Timothée Pembélé avant l’OGC Nice

Publié par ALEXIS le 27 avril 2022 à 03:29

Bordeaux : Blessé au genou lors de la victoire du FCGB sur le FC Metz (3-1), Timothée Pembélé a été opéré avec succès mardi, selon le défenseur.

Bordeaux : Timothée Pembélé opéré du genou avec succès

Touché gravement le 10 avril, lors dub match de la 31e journée de Ligue 1 face au FC Metz, Timothée Pembélé était déja situé sur son sort. Sa saison est terminée depuis, car il a été victime d'une lésion des ligaments croisés antérieurs du genou droit. Un peu plus de deux semaines après le gros coup dur subi par le défenseur du FCGB, il a été opéré du genou, mardi. Dans un message posté sur son compte Instagram, le jeune joueur a donné de ses nouvelles. Selon lui, l’opération s’est bien passée. « Première étape validée », a-t-il écrit sur le réseau social.

Timothée Pembélé (19 ans) doit maintenant affronter la deuxième étape, à savoir la longue et délicate période de convalescence puis de réathlétisation. Il en aura pour six mois minimum. L’arrière latéral droit va évidemment manquer le début de la saison prochaine. Le prêt de ce dernier à Bordeaux ayant du coup pris fin, il devrait retrouver Paris en attendant sa guérison totale et son retour sur le terrain, probablement en novembre 2022. L'international français des moins de 20 ans est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’à fin juin 2024.

Bordeaux en grande difficulté en l'absence du jeune défenseur

Entre-temps, son absence se ressent déjà au sein de l’équipe de David Guion. Le nouvel entraineur du club au scapulaire a perdu lourdement deux matchs, respectivement contre l’Olympique Lyonnais (6-1) et le FC Nantes (5-3) dimanche dernier. Entre ces deux rencontres, les Girondins ont fait match nul avec l’ASSE (2-2) après avoir mené (2-0). Soit 13 buts encaissés en 3 matchs depuis l’absence Timothée Pembélé. Rappelons que Bordeaux est 19e et menacé de relégation en Ligue 2, à 4 journées de la fin du championnat. A noter que le FCGB reçoit l'OGC Nice, dimanche, au Matmut Atlantique.