La direction des Girondins de Bordeaux a nommé un nouvel entraîneur à la place de David Guion, mis à pied il y a quelques jours.

Mercato : Bordeaux nomme Albert Riera à la place de David Guion

Bordeaux tient son nouvel entraîneur en la personne d’Albert Riera (41 ans). Le club au scapulaire a officialisé son arrivée en provenance du NK Celje (en D1 slovène). Le technicien espagnol a signé un contrat de courte durée, soit jusqu'en juin 2025. Il est arrivé au FCGB avec deux adjoints, Pablo Remon Arteta et Julien Gimenez. Outre Celje (club qu’il avait rejoint en juillet 2023), le natif de Manacor (Espagne) avait été adjoint à Galatasaray (2020-2022), puis coach du NK Olimpija Ljubljana (2022-2023) en Slovénie.

Le nouveau coach des Girondins est un visage bien connu du côté de Bordeaux puisqu’il a porté le maillot du club durant sa carrière de joueur. L’ancien milieu gauche avait défendu les couleurs bordelaises entre 2003 et 2005, pour 66 matches officiels disputés et 9 buts inscrits. « Albert Riera n’est pas un inconnu pour les supporters bordelais. [...]. Il a notamment participé à la belle épopée européenne des Girondins en Coupe UEFA, stoppée en quart de finale par le Valence FC (1-2, 2-1) », a rappelé le FCGB.

Objectif : redresser la barre des Girondins

L'objectif d'Albert Riera est clair. Il a été engagé pour redresser la barre des Girondins de Bordeaux, actuellement 13es de Ligue 2 avec seulement 11 points. En effet, l'équipe dirigée par David Guion a concédé 4 défaites et 3 matchs nuls en 10 journées de championnat cette saison. Alors que l'objectif du club est la montée en Ligue 1, il a pris un énorme retard de 14 points sur le leader, Laval.

Le nouvel entraîneur espagnol a donc la lourde tâche de faire remonter les Girondins. Son premier rendez-vous après la trêve internationale sera le déplacement à Angers (actuel 3e de Ligue 2). « Bienvenue à Albert, Pablo et Julien. Nous leur souhaitons toute la réussite possible avec les Marine et Blanc ! », a tenu à souligner Bordeaux.