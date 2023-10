À la recherche d’un nouvel entraîneur pour tourner la page David Guion, le FC Girondins de Bordeaux a trouvé l’oiseau rare. L’affaire serait déjà réglée.

Mercato Bordeaux : David Guion remplacé par Albert Riera

Prétendant à la montée en Ligue 1, le FC Girondins de Bordeaux réalise un début de saison très poussif en Ligue 2. Battu 1-0 par Laval samedi, le FCGB est classé 13e après 10 journées de championnat de Ligue 2 avec seulement 11 points et 4 défaites. Comme pressenti ces derniers jours, l’entraîneur David Guion a fait les frais de ce mauvais début de saison puisqu’il a été mis à pied à titre conservatoire par la direction du club bordelais depuis samedi. Et ce lundi, plusieurs sources concordantes assurent que le président des Girondins Gérard Lopez a jeté son dévolu sur un ancien de la maison pour succéder à Guion. Il s'agirait d’Albert Riera, qui a défendu les couleurs du club au scapulaire de 2003 à 2005. L’ancien international espagnol serait même déjà attendu à Bordeaux pour signer son contrat.

Albert Riera attendu à l’entraînement ce mardi

En effet, selon les informations relayées par le quotidien L’Équipe, Albert Riera est tombé a donné son accord aux Girondins de Bordeaux pour signer un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2025, avec une troisième année en option, à en croire France Bleu. L'ancien joueur de Liverpool devrait arriver en Gironde avec un adjoint et un préparateur physique : Pablo Remon Arteta et Julien Gimenez. Sacré champion avec le NK Olimpija la saison passée, Riera entraîne depuis cette saison le NK Celje, avec qui il est leader après 11 journées de championnat. La radio France Bleu précise également que Bordeaux est tombé d'accord avec le club slovène pour libérer Riera de son contrat actuel. Pour boucler cette affaire Gérard Lopez devrait débourser entre 500.000 euros et 1 million d'euros, qui reprendront le chemin de l'entraînement ce mardi avant de se déplacer à Angers le 21 octobre prochain. D’ailleurs, le successeur serait attendu à l’entraînement de ce mardi.