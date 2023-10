Des résultats insuffisants, des supporters mécontents, un président silencieux, c'est la crise à Bordeaux. L'entraîneur David Guion est sur la sellette.

Mercato Bordeaux : Les supporters désignent David Guion comme fautif

Vaincus à Grenoble (2-0), samedi dernier, les Girondins de Bordeaux s'enfoncent un peu plus dans la crise. Auteur d'un début de saison poussif (4V, 2N, 3D), l'équipe de David Guion ne lance pas sa saison de la meilleure des manières. 13e au classement Ligue 2 avec 10 points cumulés, les supporters attendent beaucoup plus de fermeté au sein du staff. David Guion "est posé, réfléchi, il protège beaucoup son groupe. On en est un peu lassés, il faut quelqu'un qui tape du poing sur la table".

Les Ultra Marines ont ainsi désigné comme principal fautif l'entraîneur, le mettant clairement sur la touche. « Dans le football quand il y a une crise sportive majeure, malheureusement on ne peut pas changer l'équipe, on se tourne donc vers le coach et aujourd'hui, il faut tenter quelque chose », attestait Florian Brunet, porte-parole des UB, lundi, à France Bleu Gironde.

Les joueurs prennent la défense de leur entraîneur

De leur côté, les joueurs soutiennent leur entraîneur, David Guion, conscients de leurs performances en deçà. « Les résultats ne sont pas bons, on le sait. On n'est pas à notre meilleur niveau, moi le premier. Et ce n'est pas le coach qui est sur le terrain, pas le coach qui rate les passes, pas le coach qui défend mal, pas le coach qui rate les occasions », confiait le capitaine Yoann Barbet, lundi en conférence de presse.

David Guion a fini par répondre aux critiques le concernant, lundi en conférence de presse. « Croyez-vous qu'en criant fort, on est plus entendu ? Je pense que c'est la meilleure des façons de perdre les joueurs. Et ce n'est pas parce que je ne crie pas que je ne suis pas ferme. » Les joueurs « sont trop scolaires. Ils doivent oser, dépasser leurs fonctions et prendre plus de risques ». Le président Gérard Lopez devrait s'exprimer ce mardi soir sur la suite à donner avec son entraîneur. Bordeaux-Laval sera-il la dernière rencontre de David Guion, samedi ? Affaire à suivre...