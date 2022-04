Strasbourg-PSG : Le Paris SG arrive en Alsace avec une étoile !

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2022 à 15:26

En clôture de la 35e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg reçoit le PSG ce vendredi soir. Le club de la capitale va débarquer en Alsace avec une étoile.

Le PSG lance un maillot collector pour célébrer son 10e titre

Cela fait plusieurs jours, depuis l’officialisation du titre de champion de France du PSG, que la question se pose et alimente les sujets médiatiques. Car ce succès en Ligue 1 est le dixième du club de la capitale, la symbolique voulant qu’il soit marqué comme tel, d’une étoile posée sur le maillot. À l’exemple de l’AS Saint-Étienne, dans une même configuration.

Peu après la validation de son dixième titre de champion de France face à Lens samedi dernier (1-1), le PSG avait lancé une collection complète de vêtements célébrant le dixième titre et une nouvelle pièce plus attendue vient d'être annoncée par le club. À partir de ce soir à Strasbourg et pour tous les matches restants, le PSG va évoluer avec un maillot collector qui verra le blason être orné d’une étoile et auréolé des dix années de titres pour le Paris Saint-Germain.

« Tout juste auréolé de son 10e titre de champion de France, le Paris Saint-Germain lance un maillot collector pour immortaliser cette performance historique. Les équipes du Club ont imaginé un blason orné d’une étoile et auréolé des dix années de titres pour le club de la capitale. Ce maillot « étoilé » sera porté par les joueurs du Paris Saint-Germain en match officiel jusqu’à la fin de la saison, à l’extérieur comme au Parc des Princes, à commencer par le déplacement ce soir à Strasbourg », écrit le club de la capitale sur son site officiel. La bande à Kylian Mbappé va donc débarquer à la Meinau ce vendredi avec une étoile sur la poitrine.

Strasbourg-PSG : Le groupe de Mauricio Pochettino connu

Le Paris Saint-Germain vient de dévoiler l'effectif retenu par Mauricio Pochettino pour le match de ce soir contre le Racing Club de Strasbourg, à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Aucune surprise véritable dans ce groupe, puisque seuls les blessés Leandro Paredes, Julian Draxler, Mauro Icardi, Colin Dagba et Abdou Diallo, ainsi que le suspendu Idrissa Gueye, manquent à l’appel. Dans l’ensemble, c’est un effectif très complet qui fera le déplacement à Strasbourg.

Gardiens : Donnarumma, Navas, Letellier, Lavallée

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Kehrer, Bernat, Nuno Mendes

Milieux de terrain : Verratti, Danilo, Wijnaldum, Simons, Dina Ebimbe, Herrera, Michut

Attaquants : Mbappé, Neymar, Di Maria, Messi