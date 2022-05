PSG Mercato : Deux signatures admirables dans les tuyaux à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2022 à 21:30

PSG Mercato : Alors que la fin de saison approche, le Paris SG s’active sur certains dossiers internes. Leonardo serait ainsi proche de deux signatures.

PSG Mercato : Un jeune milieu de terrain proche de passer pro

En fin de contrat aspirant et en négociations pour un premier contrat professionnel depuis plusieurs semaines, tout s’accélère pour Ayman Kari. Le milieu de terrain de 17 ans ne serait plus que dans l’attente d’un « signe positif », selon les informations relayées par RMC Sport. Le journaliste Loïc Tanzi assure que le Titi a toujours fait de son club formateur sa priorité et attend juste que sa direction lui expose son plan pour son avenir. Si tout se passe bien, Ayman Kari, considéré comme l’un des plus talentueux de sa génération pourrait rapidement parapher son bail dans les prochaines semaines. Et le Paris SG ne compte pas s’arrêter là.

PSG Mercato : Fernandez-Veliz va également signer avec le Paris SG

Après Ayman Kari, les dirigeants du Paris Saint-Germain avanceraient également leurs pions afin de boucler d’autres talents du centre de formation des Rouge et Bleu. En effet, selon le spécialiste mercato de RMC Sport, Nehemiah Fernandez-Veliz serait tout proche de signer professionnel avec le PSG. Après les défenseurs Younes El Hannach et Lenny Manisa, qui ont déjà signé leurs contrats, d’autres éléments de la génération 2004 du centre de formation du Paris SG devraient ainsi passer pros dans les semaines à venir.

Réputé comme un club qui ne sait pas conserver ses jeunes talents, le nouveau champion de France voudrait désormais changer de politique avec ses Titis en fin de contrat aspirant au 30 juin prochain. Loïc Tanzi indique notamment que deux d'entre eux se rapprochent d'une signature, le milieu de terrain Ayman Kari, et tout particulièrement le défenseur central Nehemiah Fernandez-Veliz, qui a déjà évolué avec l’équipe première l'été dernier et auteur de solides prestations avec les U19 de Zoumana Camara.