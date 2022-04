PSG Mercato : Une belle signature officialisée au Paris SG !

Publié par Timothée Jean le 27 avril 2022 à 22:13

PSG Mercato : Après plusieurs semaines de négociation, la direction du Paris Saint-Germain vient de boucler une importante signature en attaque.

PSG Mercato : Une nouvelle prolongation bouclée à Paris

Sans trop de suspense, le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France suite à son match nul face au RC Lens (1-1) le week-end dernier. Le club parisien boucle un nouvel exercice avec un succès et remporte un 10e titre de Ligue 1. Les Parisiens occupent à présent le premier rang des clubs les plus titrés en championnat, avec l’AS Saint-Étienne. Champion de France à quatre journées de la fin du championnat, le PSG peut donc se tourner plus sereinement sur sa prochaine saison.

Leonardo et son équipe sont déjà à pied d’œuvre pour redessiner les contours de l'effectif parisien cet été. Le PSG espère ainsi prolonger Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin prochain. Les hauts dirigeants qataris ont déjà entamé les négociations pour convaincre jeune joueur de rester, mais cette prolongation tant espérée n’a toujours pas abouti. En attendant l’issue de ce long feuilleton, la section féminine du Paris Saint-Germain vient de boucler une autre prolongation en interne, celle de Sandy Baltimore.

Sandy Baltimore signe un nouveau bail à Paris

Élue meilleure espoir de la Division 1 féminine, l’internationale française arrivait en fin de contrat en juin prochain. Et sa récente altercation avec Kheira Hamraoui à l’entraînement a jeté un doute sur son avenir à Paris. Mais après plusieurs semaines de négociations, la jeune milieu de terrain de 22 ans a décidé de prolonger son contrat de deux années supplémentaires avec son club formateur. Elle est désormais liée au PSG jusqu’en juin 2024. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Sandy Baltimore. L’internationale française, issue de la formation des Rouge et Bleu, sera liée au club parisien jusqu’au 30 juin 2024 », peut-on lire dans le communiqué du club.