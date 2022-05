PSG Mercato : Succession Mbappé, une star mondiale veut venir !

Publié par JEAN-LUC D le 02 mai 2022 à 14:55

PSG Mercato : Libre en juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris SG cet été. Pour sa succession, une star mondiale ne dirait pas forcément non au Qatar.

PSG Mercato : Salah se pose des questions sur son avenir à Liverpool

Débarqué en juillet 2017 en provenance de l’AS Rome pour 42 millions d’euros, Mohamed Salah semble avoir fait le tour avec Liverpool. Après cinq saisons sous le maillot des Reds et des succès fulgurants en Ligue des Champions et sur le plan local, l’international égyptien aurait comme des envies d’ailleurs. Interrogé récemment par le média FourFourTwo, l’attaquant de 29 ans a laissé plané le doute sur son futur à Anfield.

« Si je suis confiant concernant un accord ? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. J'ai déjà dit plusieurs fois avant ce que je voulais. Il me reste un an de contrat. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais pour le contrat, ce n'est pas du tout une question d'argent. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement », avait confié l’ancien joueur de Chelsea. À un an de la fin de son contrat à Liverpool, Mohamed Salah pourrait voir son futur coïncider avec celui de Kylian Mbappé. Une aubaine pour les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Mohamed Salah, successeur de Mbappé au Paris SG ?

Même s’il désire poursuivre son aventure sous les ordres de Jürgen Klopp, Mohamed Salah ne parvient toujours pas à se mettre d’accord avec ses dirigeants pour une prolongation. Ainsi, s'il ne prolonge pas, le natif de Nagrig pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Selon le média britannique The Telegraph, le coéquipier de Sadio Mané aurait deux options en cas de départ cet été : le PSG ou le FC Barcelone.

Comme l'indique la source anglaise, le double Ballon d’Or (2017 et 2018) n’aura plus que 12 mois de contrat à la fin de la saison, ce qui fait que Liverpool sera « contraint à le vendre » pour éviter de le voir partir gratuitement l’été 2023. Il semble au moins être tenté de partir pour un nouveau défi, peut-être en Espagne, peut-être à Paris, selon The Telegraph. Dans l'hypothèse d'un départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le numéro 11 de Liverpool pourrait être une solution idéale pour le Paris Saint-Germain.