PSG Mercato : Mohamed Salah lâche une bombe sur son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 10 avril 2022 à 11:49

PSG Mercato : Cible du Paris SG en cas de départ de Messi, Mohamed Salah s’est exprimé sur son avenir avec Liverpool. L’été s’annonce chaud chez les Reds.

PSG Mercato : Mohamed Salah et sa « situation sensible » à Liverpool

Débarqué en juillet 2017 en provenance de l’AS Rome pour 42 millions d’euros, Mohamed Salah ne dispose plus que d’un an de contrat avec Liverpool. Forcément, cette situation préoccupe les dirigeants du club anglais, tellement l’attaquant égyptien est précieux dans le collectif de Jürgen Klopp. Mais à un peu plus de deux mois de l’ouverture du prochain mercato estival, le double Ballon d’Or (2017, 2018) n’a toujours pas renouvelé son engagement en faveur des Reds.

Attisant ainsi les convoitises de plusieurs autres cadors européens, notamment le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Dans l’éventualité d’un départ de Lionel Messi l’été prochain, le le vice-champion de France en titre garderait un oeil sur la situation de l’international égyptien de 29 ans. En pleine reconstruction après le départ de Messi, le Barça cherche une nouvelle grosse star offensive et voudrait attirer le numéro 11 de Liverpool. Alors que les rumeurs s’intensifient, le principal concerné a été interrogé sur son avenir.

Avant le choc de Premier League ce dimanche contre Manchester City, Mohamed Salah a préféré botter en touche concernant son futur. En négociations avec sa direction en vue d’une prolongation, l’ancien ailier de Chelsea a décrit ses pourparlers contractuels en cours comme une « situation sensible », mais a déclaré que ce n’était pas le moment d’être égoïste et de parler de sa situation personnelle alors que le club de la Mersey peut réaliser un quadruplé historique.

« Honnêtement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Je ne peux pas être égoïste maintenant, en parlant de ma situation, alors que nous sommes dans la période la plus importante pour l'équipe. Je dois donc parler de l'équipe et me concentrer sur ce qui va arriver à l'équipe, c'est le plus important », a déclaré le coéquipier de Sadio Mané dans un entretien accordé à Sky Sports vendredi. Poursuivant, le capitaine des Pharaons d’Égypte ne sait pas encore s’il va poursuivre ou non son aventure à Anfield.

PSG Mercato : Mohamed Salah prêt à changer d’air cet été ?

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, Mohamed Salah laisse encore planer le doute sur la suite de sa carrière avec Liverpool. Dernièrement, le Mirror a révélé que Salah serait finalement sur le point de parapher un nouveau bail avec un salaire pharaonique. Une tendance confirmée par le ministre des sports égyptien dans des propos rapportés Goal.

« J'ai rencontré Mohamed Salah à l'aéroport après la fin du match contre le Sénégal et l'échec en phase finale de la Coupe du monde et je lui ai dit d'oublier ce qui s'est passé et de se concentrer sur la suite. Je lui ai conseillé de poursuivre son parcours dans un autre club que Liverpool, mais sa décision est maintenant de renouveler son contrat avec Liverpool », a confié Ashraf Sobhi. Seulement, la star africaine assure ne pas encore savoir si elle prolonge ou pas son engagement avec les Reds.

« Suis-je convaincu que je vais prolonger mon contrat à Liverpool ? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais j'ai déjà dit plusieurs fois ce que je voulais. Mais encore une fois, je ne peux pas vraiment approfondir la situation de mon contrat maintenant parce que c'est une situation très sensible et l'équipe a besoin de gagner. Je ne peux pas aller aux nouvelles et parler de mon contrat. Je me concentre sur l'équipe et c'est tout », a lâché le natif de Nagrig.

Mo Salah pourrait donc être l’un des gros tubes de l’été qui s’annonce à grands pas.