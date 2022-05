OL Mercato : Moussa Dembélé a pris sa décision pour son futur

Publié par Thomas le 03 mai 2022 à 14:56

OL Mercato : Sous contrat jusqu'en 2023 à l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé aurait pris une grande décision concernant son avenir.

OL Mercato : Moussa Dembélé revit à Lyon cette saison

En pleine traversée du désert la saison dernière à l’Atlético Madrid, où il était prêté pour une durée de 6 mois, Moussa Dembélé a retrouvé cette saison ses plus belles couleurs. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 27 rencontres de Ligue 1, l’ancien joueur de Glasgow fait partie des rares satisfactions de l’effectif rhodanien cette saison. Un temps poussé vers la sortie par son l'Olympique Lyonnais, l’attaquant de 25 ans aurait pris une décision radicale concernant son futur.

Comme le révèle L’Équipe ce mardi, Moussa Dembélé aurait choisi de poursuivre son aventure chez les Gones, et ce, jusqu’à la fin de son contrat en 2023. Le capitaine de l’ OL, qui a égalé ce week-end contre l'OM son record de but (saison 2016/2017), aurait décliné plusieurs offres notamment venues de Premier League pour aller jusqu’au bout de son bail à Lyon. Disposant d’une belle cote à l’international et notamment dans le championnat anglais, le joueur formé au PSG reste toutefois dépendant des décisions de sa direction. Comme le rappelle le média, les perspectives rhodaniennes sont encore floues pour la prochaine saison et Dembélé pourrait se voir pousser vers la sortie pour empocher une certaine liquidité, à un an de la fin de son contrat.

Un rôle de numéro 1 endossé par défaut

Après l’échec du dernier mercato et le transfert avorté de Sardar Azmoun, Moussa Dembélé s’est rapidement retrouvé sous pression en début de saison, lui qui devait faire oublier un certain Memphis Depay, parti plus tôt rallier le Barça. Moins technique que ses prédécesseurs à son poste (Depay, Lacazette, Lisandro Lopez, Benzema...), le Franco-Malien a finalement su convaincre sa direction, malgré un début d’exercice délicat.

« Il n'est pas toujours juste, mais il donne beaucoup, et il est très apprécié dans le vestiaire, c'est une bonne personne. Il est vraiment très puissant au niveau de ses appuis. Il marque de plus en plus régulièrement et il est en train de prendre confiance. Je suis sûr qu'en face, les défenseurs doivent le trouver pénible. Physiquement, c'est un monstre. Si tu te mets derrière lui, tu ne vois pas le match... », confiait il y a peu Bernard Lacombe, ancien avant-centre de l’ OL et grand admirateur de Dembélé.