Barça Mercato : Une offre est arrivée pour Memphis Depay !

Publié par Jules le 29 avril 2022 à 18:26

Barça Mercato : Arrivé il y a moins d'un an au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait déjà repartir, et un club aurait déjà fait une offre pour lui.

Barça Mercato : Le FC Barcelone a reçu une offre pour Memphis Depay

Moins d'un an après son arrivée du côté du Barça, Memphis Depay pourrait déjà revoir ses plans de carrière. En effet, après une saison compliquée, notamment à cause des blessures et de l'arrivée de nouveaux joueurs cet hiver, l'international néerlandais (77 sélections) pourrait quitter la Catalogne dès cet été. D'ailleurs, à en croire les informations du journaliste Gerard Romero, le FC Barcelone aurait déjà reçu une offre pour son attaquant.

Alors que les Blaugranas font des pieds et des mains pour recruter Lewandowski dans les prochains mois, le destin de Memphis Depay est fortement remis en cause et le Barça ne s'opposerait pas au joueur arrivé libre en provenance de l' OL l'été dernier. Une première offre serait d'ailleurs déjà sur le bureau des dirigeants blaugranas et celle-ci viendrait d'un club de Premier League.

Un club de Premier League veut récupérer Memphis Depay

Bien qu'il ne révèle pas l'identité du club en question, Gerard Romero affirme en effet qu'un club de Premier League a transmis une offre de 15 millions d'euros pour récupérer l'ancien gone. Memphis Depay, qui connaît bien la Premier League pour avoir évolué pendant un an et demi sous les couleurs de Man United, pourrait alors profiter de cette opportunité pour prendre sa revanche en Angleterre.

Néanmoins, on ne connaît pas encore la réponse du Barça pour le joueur de 28 ans. Étant donné qu'il ne reste qu'une année de contrat à Memphis Depay, les Catalans pourraient ne pas se montrer trop gourmands dans les négociations. D'autant plus que le FC Barcelone souhaite, encore et toujours, réduire leur masse salariale. À voir si le club espagnol acceptera de lâcher Memphis Depay à ce prix.