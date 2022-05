Liverpool Mercato : Klopp tente un gros coup à Leipzig !

Publié par Thomas G. le 03 mai 2022 à 22:56

Liverpool Mercato : Jürgen Klopp est intéressé par un arrière droit du RB Leipzig. Les Reds pourraient passer à l'action dans les prochaines semaines.

Liverpool Mercato : Les Reds continuent de flairer les bons coups

Les Reds ont le vent en poupe. La victoire à St James' Park leur a permis de rester au contact de Manchester City dans la course au titre et mieux préparer la demi-finale face à Villarreal. Les hommes de Jürgen Klopp sont toujours en lice pour remporter un quadruplé historique. Emmenés par Mohamed Salah et Sadio Mané au sommet de leur art, les Reds ont ajouté Diogo Jota et Luis Diaz à leur armada offensive. Ces dernières années, les Reds ont multiplié les bons coups durant le mercato. Une régularité qui permet à Jürgen Klopp de compter sur un effectif étoffé.

Les Reds veulent réitérer cette stratégie, la cellule de recrutement a déjà lancé son mercato. En effet, Liverpool a déjà bouclé la venue de Fabio Carvalho. Le jeune espoir portugais arrivera pour 10 millions d’euros. Cependant, il ne sera pas la seule recrue des Reds cet été.

Jürgen Klopp veut un latéral de Bundesliga

Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, Liverpool serait intéressé par Konrad Laimer. L’international autrichien du RB Leipzig réalise sa meilleure saison avec son club. Il suscite également l’intérêt des Spurs. Liverpool et le RB Leipzig sont souvent en relation, ils avaient notamment négocié le transfert d’Ibrahima Konaté l’été dernier. Avant cela, ils s’étaient déjà mis d’accord pour le transfert de Naby Keita. L’entente cordiale qui existent entre les deux clubs pourraient faire accélérer les choses dans le dossier.

Konrad Laimer est un latéral polyvalent qui peut jouer sur les deux côtés de la défense. De plus, il dispose d’un volume de jeu qui lui permet d’être très présent dans les phases offensives de son équipe. Une condition obligatoire pour évoluer sous les ordres de Jürgen Klopp. À Liverpool, il viendrait concurrencer Trent Alexander-Arnold.