PSG Mercato : Mbappé s’en va, le Qatar tient son remplaçant idéal

Publié par JEAN-LUC D le 04 mai 2022 à 09:05

PSG Mercato : Libre en fin de saison, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid. Le Paris SG aurait même déjà identifié son successeur idéal.

PSG Mercato : Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis pour son avenir

Invité spécial du site allemand WettFreunde, Gianluca di Marzio s’est prononcé sur certains dossiers chauds du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Selon le journaliste de Sky Sport Italia, malgré toutes les propositions titanesques du Qatar pour le maintenir au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé accorderait toujours sa priorité au Real Madrid.

Di Marzio assure ainsi que le club espagnol va concentrer tous ses moyens financiers sur l’attaquant du PSG, qui n’a toujours pas tranché concernant la suite de sa carrière. Conscient de la possibilité de plus en plus grandissante d’un départ de Mbappé, le Paris SG aurait d’ores et déjà activé sa succession et un nom ferait l’unanimité du côté de la Factory.

PSG Mercato : Victor Osimhen à la place de Mbappé au Paris SG ?

D’après les informations relayées par Gianluca Di Marzio, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient lancer une offensive afin de recruter Victor Osimhen lors du prochain mercato estival. En cas de départ de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient ainsi prévu de frapper un gros coup pour remplacer éventuellement leur numéro 7. Dans une interview accordée à Wettfreunde, Di Marzio précise que l’ancien avant-centre de Lille OSC serait idéal pour le club de la capitale, même si son transfert ne devait pas se négocier à moins de 100 millions d’euros.

« Aurelio de Laurentiis est très malin quand il s'agit de signer et très délicat quand il doit vendre. Donc je ne pense pas qu'il va laisser Osimhen s’en aller pour moins de 100M minimum (…) Ce serait parfait pour Arsenal, Manchester United ou même le PSG. Le PSG s'il doit acheter un autre attaquant, car Mbappé va au Real Madrid et Mauro Icardi est également vendu. Osimhen serait parfait pour Paris ou Arsenal, mais il faut juste garder à l'esprit que le prix sera au minimum de 100 millions d'euros. Je ne sais pas si ce sera l'été pour un accord avec Osimhen », a expliqué le spécialiste mercato de la chaîne italienne Sky Sport.

Le Paris SG est donc fixé.