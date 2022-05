ASSE Mercato : Les Verts insistent pour une star de Ligue 2 !

Publié par Thomas G. le 04 mai 2022 à 10:00

ASSE Mercato : Saint-Etienne se bat toujours pour son maintien mais en parallèle les dirigeants préparent le mercato en se positionnant sur des pépites.

ASSE Mercato : Loïc Perrin prospecte en Ligue 2

Le coordinateur sportif de Saint-Etienne, Loïc Perrin, a déjà commencé à préparer la prochaine saison. Le club va chercher à reconstruire faisant passer l’ASSE dans un nouveau cycle. Reste à savoir si ce sera en Ligue 1 ou en Ligue 2. Par ailleurs, il y a de nombreux joueurs en fin de contrat à Saint-Etienne et cette situation impose du changement.

Les Verts seraient intéressés par un joueur de Nîmes, Yassine Benrahou. L’ASSE suit attentivement les performances de ce milieu de terrain, auteur de 12 buts et 8 passes décisives. Le joueur de 22 ans explose cette saison avec les Crocos. Formé aux Girondins de Bordeaux, le milieu de terrain plaît à l’ ASSE, car il pourrait venir remplacer Denis Bouanga.

Ilan Araujo était d’ailleurs présent lors de Nancy-Nîmes pour superviser le joueur. Ce dossier est étroitement lié à la fin de saison des Verts. En cas de maintien, Saint-Etienne pourrait convaincre Yassine Benrahou de signer. Cependant, en cas de descente, il sera difficile voire impossible de s'attribuer les services du franco-marocain-algérien car plusieurs formations de Ligue 1 sont également attentifs à sa situation.

Les barrages comme ultime espoir ?

Les Verts ont une nouvelle fois concédé la défaite face au Stade Rennais (2-0) le week-end dernier. Néanmoins, l’heure n’est pas à l’affolement pour Pascal Dupraz. L’entraîneur estime qu’en tant que barragiste, le sort de Saint-Etienne n’est pas encore acté. Il y a de quoi être optimiste car lors des deux derniers barrages, c’est le club de Ligue 1 qui s’est sauvé. De plus, les Stéphanois sont à deux points de leur voisin Clermont le premier non-relégable. Tout est encore possible au niveau comptable pour les Verts. Cependant, le calendrier n’a pas gâté l’ASSE qui se déplacera à Nice et à Nantes lors des trois derniers matches. La mission sauvetage n'est donc pas terminée du coté du Forez.