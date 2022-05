ASSE Mercato : Loïc Perrin sur les traces d’une sensation africaine

Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2022 à 15:35

ASSE Mercato : Loïc Perrin travaille déjà sur le prochain mercato estival. Le patron du recrutement des Verts suivrait ainsi une sensation africaine.

ASSE Mercato : Loïc Perrin prépare déjà la succession de Miguel Trauco

Arrivé en août 2019 en provenance de Flamengo contre un chèque de 1 million d’euros, Miguel Trauco arrive au terme de son engagement avec l’AS Saint-Étienne le 30 juin prochain. Et si certains cadres comme l’attaquant tunisien Wahbi Khazri pouvaient finalement prolonger en cas de maintien en Ligue 1, l’arrière gauche de 29 ans devrait, lui, faire ses valises à l’issue de la saison.

D’après les informations de Gustavo Peralta Coello, journaliste pour Diario Liberio et ESPN Peru, l’international péruvien devrait avoir l’embarras du choix l’été prochain puisque des clubs français, italiens, mexicains, américains et saoudiens seraient d’ores et déjà positionnés pour le récupérer en cas de départ. Conscient du prochain départ de Miguel Trauco, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne seraient à la recherche d’un renfort à son poste pour cet été.

ASSE Mercato : Un arrière gauche promoteur dans les plans de Sainté

Avec dix-sept joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison, l’AS Saint-Étienne va devoir se montrer très active lors du prochain mercato estival afin de renforcer au mieux son effectif. Loïc Perrin et la cellule de recrutement du club ligérien seraient déjà à la tâche afin d’anticiper un mercato qui devra prévoir l'arrivée de nombreux joueurs à tous les postes.

Concernant la succession de Miguel Trauco, les recruteurs des Verts surveilleraient avec attention la situation de Yanis Hamache, selon les renseignements relayés ces dernières par le portail spécialisé Peuple Vert. Lié à Boavista FC jusqu’en juin 2023, le latéral gauche algérien brille sur son côté gauche ou sa vitesse, sa vivacité et sa technique sont particulièrement apprécies par l’ASSE.

Loïc Perrin pourrait prochainement passer à l’action dans ce dossier puisque Yanis Hamache est évalué à seulement 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. L’affaire serait encore plus facile pour l’actuel 18e de Ligue 1 en cas de maintien.

À suivre donc…