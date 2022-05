AS Monaco Mercato : Man City, Milan, un petit prodige signe à l'ASM !

Publié par Dylan le 05 mai 2022 à 14:28

Courtisé par de grands clubs européens, un prometteur milieu de terrain a finalement signé son premier contrat professionnel à l'AS Monaco.

AS Monaco Mercato : Mamadou Coulibaly arrive à l'ASM

C'est désormais officiel. L’AS Monaco a annoncé via son compte Twitter la signature du premier contrat professionnel de Mamadou Coulibaly, qui prendra effet au 1er juillet 2022, jusqu’au 30 juin 2025. Le talentueux milieu de terrain a refusé des grands noms du football européen, dont le Milan AC, Manchester City et l'Atlético de Madrid, qui s'arrachaient le dossier.

Agé de 18 ans, Mamadou Coulibaly était pensionnaire de l’Académie de l’AS Monaco depuis l’été 2019. Cette saison, il jouait sous les couleurs de l'équipe U19, où il aura inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs disputés. Sa capacité à se montrer décisif avait fait de lui l'un des éléments inconturnables de l'effectif U19 monégasque entraîné par Frédéric Barilaro. Le natif de Paris avait même été appelé en Equipe de France, dans la catégorie U16 en 2019.

« Je suis très heureux et très fier »

Dans une vidéo publiée sur Twitter par le compte officiel de l'AS Monaco ce jeudi matin, on peut y voir une mise en scène où Mamadou Coulibaly raccroche aux appels successifs de Manchester City, l'Atlético de Madrid et du Milan AC, avant de faire une vidéo avec son téléphone où il annonce avoir signé son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco, le sourire aux lèvres. « Je me sens très bien à la maison. Je suis très heureux et très fier de vous annoncer mon premier contrat professionnel à l'AS Monaco », déclare le joueur dans la vidéo.

Du côté du club de la Principauté, cette décision est évidemment un vrai bonheur. Le directeur sportif de l'ASM, Paul Mitchell, a affiché toute sa satisfaction à l'annonce de la signature du joueur. « Le développement des jeunes talents de notre Académie est une priorité de notre projet sportif. Dans ce contexte, la signature d’un premier contrat pro est toujours une étape importante. Je tiens à féliciter Mamadou pour le travail qu’il a déjà accompli. Bien entendu, la route est encore longue et il lui appartient de continuer à travailler encore plus fort afin de passer les prochaines étapes de sa progression. »Mamadou Coulibaly est pour le moment la seule recrue de l'AS Monaco au milieu de terrain, en attendant l'ouverture du mercato estival le 10 juin à minuit.