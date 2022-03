AS Monaco Mercato : L'AC Milan fonce sur une pépite de l'ASM !

Publié par Thomas le 14 mars 2022 à 16:36

Très connecté ces dernières saisons avec le championnat de France, l'AC Milan aurait des vues sur un joyau de l'AS Monaco.

AS Monaco Mercato : L'AC Milan vise un jeune milieu de terrain

Véritable vivier de talents ces dernières saisons sur la scène européenne, l’AS Monaco continue d’attirer les plus gros clubs pour ses jeunes talents. En plus d'Aurélien Tchouaméni ou encore Benoît Badiashile courtisés cette saison par de très grosses écuries en Europe, les dirigeants monégasques devront ouvrir l’œil concernant une autre promesse au milieu de terrain.

Comme le révèle La Gazzetta dello Sport ce lundi, l’AC Milan serait fort intéressé par le jeune Mamadou Coulibaly, gaucher de 17 ans, qui impressionne dans les catégories jeunes de l’ASM. Le milieu de terrain qui possède, selon la source, un profil similaire à celui d’Eduardo Camavinga, est très scruté sur la scène européenne et dispose de plusieurs prétendants de marque. Libre à la fin de la saison, le natif de la région parisienne n’a pas manqué d’attirer l’œil aguerri des Rossoneri qui cherchent à révolutionner leur milieu de terrain pour les années à venir.

En contacts avancés avec la direction milanaise, Coulibaly pourrait être amené à intégrer l’effectif lombard de manière progressive, à l’image de Pierre Kalulu, qui était entré petit à petit dans la rotation défensive après son départ de l’Olympique Lyonnais en 2020. Un schéma de progression qui semble réussir au défenseur de 21 ans qui a même marqué ce week-end contre l’Empoli et qui pourrait rapidement prolonger son aventure à Milan.

Milan poursuit sa French Connection

Avec cet intérêt pour le jeune milieu de l’AS Monaco, l’AC Milan confirme son grand intérêt pour la Ligue 1 et de manière générale, pour les Frenchy. L’été dernier, les Rossoneri avaient signé pas moins de cinq joueurs tricolores ou issus de clubs de Ligue 1 (Giroud, Maignan, Adli, Bakayoko, Ballo-Touré, Pellegri) en plus de joueurs déjà présents dans l’effectif comme Théo Hernandez et Pierre Kalulu.