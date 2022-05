PSG Mercato : La prolongation de Mbappé confirmée en Espagne !

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2022 à 17:00

PSG Mercato : Malgré le démenti de sa mère, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger au Paris SG. Cette possibilité est désormais évoquée en Espagne.

PSG Mercato : Le Real Madrid ne convainc pas le clan Kylian Mbappé

En parallèle des négociations avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, le Real Madrid continue de travailler sur le dossier Kylian Mbappé. Le club madrilène aurait même transmis une importante offre à l’attaquant de 23 ans. D’après les renseignements glanés par El Pais, les Merengues proposeraient à l’enfant de Bondy un gros contrat avec une prime à la signature de 180 millions d’euros et un salaire annuel de 40 millions d’euros.

Toujours selon la même source, le nouveau champion d’Espagne céderait également au protégé de Mauricio Pochettino 50% de ses droits à l’image. Mais à en croire le média ibérique, la Maison-Blanche ne serait plus si bien placée dans ce dossier puisque la dernière proposition de Florentino Pérez n’aurait pas convaincu le clan Mbappé. Une prolongation avec le Paris SG prendrait donc de plus en plus de poids pour l’avenir du joueur.

PSG Mercato : Le Qatar proche d’un exploit avec Mbappé ?

Delphine Vertheyden, l’avocate de Kylian Mbappé, aurait expliqué à Florentino Pérez et les siens que son client n’aurait pas forcément eu besoin du Real Madrid pour devenir l’égérie d’une grande marque. D’ailleurs, ses conseillers pensent que le numéro 7 du Paris SG pourrait empocher prochainement jusqu’à 70 millions d’euros par an en contrat de sponsoring, soit largement supérieur au salaire que lui propose le Real Madrid, mais également le PSG.

D’où l’importance des droits à l’image dans les négociations. Conscient de cette donnée, le club de la capitale proposerait à l’ancien ailier de l’AS Monaco de contrôler l’intégralité de ses droits à l’image, selon El Pais. Ce qui ferait désormais pencher la balance en faveur des Rouge et Bleu. La publication espagnole assure même que Mbappé envisagerait sérieusement de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

Affaire à suivre…