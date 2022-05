OM : Terribles nouvelles à Marseille après le succès à Lorient !

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2022 à 21:05

Pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, l’ OM a battu le FC Lorient cet après-midi. Mais l’équipe de Sampaoli n’est pas revenue heureuse du Moustoir.

OM : Marseille gagne à Lorient et remonte à la 2e place

À deux journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille a récupéré sa deuxième place au classement de Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse du Stade Moustoir. Dans un match maîtrisé de bout en bout, l’équipe de Jorge Sampaoli s’est imposée contre le FC Lorient sur un score de 3 buts à 0. Les visiteurs ont ouvert le score juste avant la mi-temps sur un magnifique but de Bamba Dieng avec une détente et une reprise acrobatique qui rappelle un geste de Johan Cruyff de 1973.

Après la victoire de l’AS Monaco à Lille (2-1), les hommes de Philippe Clement avaient provisoirement pris le statut de dauphin du Paris Saint-Germain à l’OM. Mais les coéquipiers de Dimitri Payet ont remis les choses en ordre. Selon l’institut OptaJean, Marseille a gagné 39 points à l'extérieur en Ligue 1 cette saison (12 victoires, 3 nuls), le 2e plus haut total de son histoire sur un même exercice en déplacement (42 points en 2008/09). Cependant, Marseille n’est pas revenue saine et sauve de Lorient.

Inquiétude pour la fin de saison de l’OM

Dans un après-midi totalement tranquille dans le Morbihan, l’Olympique de Marseille a répondu avec la manière à l’AS Monaco. Mais le secteur offensif de l’équipe marseillaise est désormais à récompenser. Jorge Sampaoli va devoir se débrouiller pour compenser son attaque en vue des deux derniers matches du championnat face au Stade Rennais, 4e et le Racing Club de Strasbourg, 5e. En effet, après Dimitri Payet et Arkadiusz Milik, l’Olympique de Marseille a perdu cet après-midi Mattéo Guendouzi, Duje Caleta-Car, Gerson et Bamba Dieng et Cédric Bakambu.

Une vraie hécatombe à l’OM !