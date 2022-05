OM : Terrible nouvelle pour Dimitri Payet après Feyenoord !

Publié par Timothée Jean le 06 mai 2022 à 13:30

C’est un véritable coup dur pour l’ OM. Sorti sur blessure contre Feyenoord jeudi soir, Dimitri Payet risque de manquer plusieurs semaines de compétition.

OM : Vers une fin de saison pour Dimitri Payet

Verra-t-on Dimitri Payet sous le maillot de l’Olympique de Marseille en cette fin de saison ? La question se pose… et de plus en plus. Alors que l’ OM affrontait jeudi soir Feyenoord en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence, le capitaine marseillais a été contraint d’abandonner ses coéquipiers en raison d'une douleur au mollet. Sa sortie prématurée a alors poussé son entraîneur Jorge Sampaoli à revoir ses plans. « Sans Payet, nous avons dû changer nos plans, trouver un plan alternatif avec des joueurs sur les côtés », a-t-il confié. Mais cela n’aura pas suffi. L’OM a été tenu en échec par Feyenoord (0-0) et est éliminé de la compétition.

Au lendemain de la contreperformance marseillaise, Dimitri Payet a passé des tests médicaux pour connaître la gravité de sa blessure. Le verdict est tombé et il n’est pas vraiment rassurant. Selon les informations de RMC Sport, le Réunionnais souffre d’une lésion musculaire au mollet, qui risque de l’éloigner des pelouses durant plusieurs semaines et le priver d’une fin de saison délicate à Marseille.

L’infirmerie de l’Olympique de Marseille s’agrandit

Si pour le moment, la direction de l’Olympique de Marseille n'a pas encore communiqué sur la durée de l'indisponibilité de son capitaine, celle-ci devrait être sans doute de plusieurs semaines. Le média sportif explique qu’il est fort probable que Dimitri Payet ne refoule pas les terrains cette saison. D’autant plus que l’ OM se montrerait très pessimiste pour son retour dans ce sprint final.

L’absence du milieu offensif de 35 ans est donc une mauvaise nouvelle pour l’ OM, déjà privé de plusieurs joueurs, comme Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, qui ont subi une intervention chirurgicale. Deuxième de Ligue 1 à trois journées de la fin de saison, l’ OM devra ainsi évoluer sans son leader technique pour tenter de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.