OGC Nice Mercato : Galtier envoie un message fort à L'OL !

Publié par ALEXIS le 10 mai 2022 à 19:50

OGC Nice Mercato : Annoncé sur le départ de Nice et envoyé vers l’OL, Christophe Galtier a répondu à la question sur son avenir, en conférence de presse.

OGC Nice Mercato : Galtier botte en touche concernant un départ

Arrivé à l’ OGC Nice en juillet dernier, en provenance du LOSC, club avec lequel il venait d’être champion de France en 2021, Christophe Galtier vit une saison compliquée au Gym. Le natif de Marseille a des désaccords profonds avec Julien Fournier, le directeur du football du Gym. Le coach de 50 ans a reconnu des « accrochages » avec le dirigeant, mais il estime que « c'est le lot de tous les clubs et de toutes les saisons ». À la question de savoir s'il sera l’entraineur de l’ OGC Nice la saison prochaine, Christophe Galtier a répondu dans un premier temps : « la question n’a pas lieu d’exister ». « Pourquoi je ne serais pas l’entraineur de l’ OGC Nice la saison prochaine ? Pourquoi ? Parce qu’il y a eu des désaccords, des accrochages ? » a-t-il glissé ensuite.

Le nom de l'ex-entraineur de l'ASSE est associé depuis plusieurs jours à l'Olympique Lyonnais, dont le coach Peter Bosz est menacé de limogeage. D'après les informations de Foot Mercato, le technicien français serait spécialement ciblé par Bruno Cheyrou, qui aimerait l'enrôler dès cet été à l' OL pour succéder au Néerlandais. Pour rappel, Galtier avait déjà été approché par Jean-Michel Aulas l'été dernier mais ce dernier avait décliné l'offre car il ne souhaitait pas travailler avec Juninho, le directeur sportif de l'époque.

Rendez-vous en fin de saison pour le bilan du Gym

L’OGC Nice est 6e de Ligue 1 avant ses trois derniers matchs de championnat cette saison. Les Aiglons sont donc en course pour l’une des places qualificatives pour la Coupe d’Europe. Après la finale de la coupe de France perdue contre le FC Nantes, les Niçois affrontent l’ASSE ce mercredi (19h). En cas de victoire, l’équipe de Christophe Galtier peut se retrouver au pied du podium. Ce qui la relancerait dans la course pour une place en Ligue des Champions. Malgré cela, le coach des Azuréens estime que ce n’est pas encore le moment de faire le bilan. « On n'est pas à l'heure du bilan. [ ] On ouvre le débat sur la saison d'après, mais il reste trois matchs, on est loin d'ouvrir la saison d'après », a-t-il indiqué.