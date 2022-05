Publié par Gary SLM le 11 mai 2022 à 20:00

Vente OM : le rachat de l'Olympique de Marseille serait " acté et actif ". Thibaud Vézirian, qui a été à la pointe de cette information, jubile.

Vente OM : le rachat du club finalisé

L'avenir de Frank McCourt, l'homme d'affaires propriétaire de l' OM serait vivement menacé, selon Thibaud Vézirian. Le journaliste a littéralement sorti le champagne pour célébrer ce qu'il considère comme une victoire dans la guerre informationnelle qu'il livre contre les dirigeants du club phocéen. Alors qu'il annonce depuis de longs mois une vente de l'Olympique de Marseille, la direction olympienne n'a cessé de contrer les informations diffusées en nombre par l'ancien chroniqueur de C8.

Frank McCourt a toujours affirmé que l'OM n'était pas à vendre. Même son de cloche du côté du président actuel de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Malgré ces démentis successifs, Thibaud Vézirian continue plus que jamais d'aligner des arguments allant dans le sens d'une vente du club. Mieux, lors de son dernier live Twitch, l'ancien chroniqueur jubile car selon lui, le temps de la vérité a sonné.

OM : Le rachat serait " acté et actif " selon Vézirian

Le journaliste Vézirian encourage les supporters marseillais à fêter la nouvelle, car d'après lui, tout est désormais accompli. Il a confié à propos de la vente OM : " C’est fait, c’est fait, faites la fête. C'est acté et actif et plus personne ne tient ça pour secret désormais. " Même si aucun communiqué de l'Olympique de Marseille ne vient confirmer son affirmation, le journaliste annonce que " la fête arrive ". Cela fait deux ans que Thibaud Vézirian est sur cette affaire, quitte parfois à dresser contre plusieurs de ses collègues.

Selon le journaliste, c'est l'homme d'affaires saoudien Al-Walid Bin Talal qui devrait prendre les commandes de l'équipe phocéenne dans quelques semaines. En parallèle, le fils de l'homme d'affaire saoudien, Khaled bin Alwaleed Al Saud, avait raconté une histoire qui lie sa famille à la ville phocéenne, de quoi alimenter davantage cette union sacrée entre le club et le clan saoudien.

Quand Khaled évoquait son sauvetage par un médecin marseillais

Le fils d' Al-Waleed bin Talal et de sa première épouse Dalal bint Saud avait posté en mai 2021 sur Twitter un message équivoque. "Marseille tient une place très chère dans mon cœur, un médecin (avec la bénédiction de Dieu) m'a sauvé la vie. Mon équipe de France préférée est l'OM", avait confié l'intéressé.

Cette sortie du fils de l'homme d'affaires saoudien annoncé à la tête du club et du stade Vélodrome compliquait déjà bien la tâche à Frank McCourt dans son opération déminage. Avec ce lien fort établi entre la famille princière et la ville de Marseille, difficile de ne pas envisager l'idée d'un intérêt d'Al-Walid Bin Talal et sa famille pour les champions d'Europe 1993.