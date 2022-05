FC Metz Mercato : les Grenats sur le point de perdre un grand espoir !

Publié par Dylan le 11 mai 2022 à 17:16

FC Metz Mercato : Toujours en vie pour le maintien en Ligue 1 après son succès arraché contre Lyon (3-2) dimanche, Metz est en passe de perdre un de ses grands espoirs.

FC Metz Mercato : William Mikelbrencis sur le départ

Âgé de seulement 18 ans, William Mikelbrencis fait ses premiers pas dans le monde professionnel sous le maillot du FC Metz cette saison. Auteur de 15 matchs avec l'équipe réserve, il a fait sa première apparition en Ligue 1 dans le derby face à Strasbourg en janvier (défaite 2-0 à Saint-Symphorien). Le jeune talent messin n'a cessé de monter puissance depuis, à tel point que plusieurs clubs des 5 grands championnats européens se seraient déjà positionnés sur son cas.

Amoureux du club, William Mikelbrencis est malgré tout très flatté de l'intérêt que lui portent les clubs de l'étranger. Et la probable descente du FC Metz en Ligue 2 le ferait sérieusement réfléchir à son avenir en Lorraine. Formé chez les Grenats, William Mikelbrencis envisagerait de quitter son club formateur à un an de la fin de son contrat selon RMC Sport. Le latéral droit est l'un des plus grands espoirs messins et espère poursuivre sa progression dans un club de l'élite, tandis que Frédéric Antonetti et son staff souhaiteraient le prolonger. Après Jemerson, il serait le 2ème défenseur messin à partir à l'issue de la saison.

Mikelbrencis a la côte en Allemagne et en Italie

Si William Mikelbrencis plaît autant, c'est parce qu'il est un latéral droit moderne, très porté sur l'offensive avec une bonne qualité de centre et un bon volume de jeu. Un joueur qui aime aller vers l'avant, tout en allant provoquer son adversaire. Son profil intéresse plusieurs équipes en Bundesliga, l'Eintracht Francfort, le VFB Stuttgart et le FC Cologne, à en croire Foot Mercato.

Mais il n'y a pas qu'en Allemagne que le joueur de 18 ans est lorgné de près. Toujours d'après la source, l'Atalanta Bergame surveillerait le jeune latéral, qui a d'ailleurs des origines italiennes. William Mikelbrencis devrait donc avoir le choix pour son avenir, mais ce dernier compte avant tout aider son club à se maintenir.