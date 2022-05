OM Mercato : Les négociations avancent pour un crack de Ligue 2

Publié par Timothée Jean le 13 mai 2022 à 01:55

OM Mercato : Attendu au tournant sur le marché des transferts, le club phocéen avance très bien pour son prochain renfort défensif.

OM Mercato : Longoria en négociations avancées pour Isaak Touré

Comme Jorge Sampaoli l’a récemment avoué, la direction de l’Olympique de Marseille s’active en coulisse pour faire venir de nouvelles recrues cet été. L’ OM souhaite se renforcer dans presque tous les secteurs de jeu et les pistes explorées en interne ne se comptent plus. Mais la piste la plus chaude mènerait à Isaak Touré, le jeune défenseur prometteur du Havre AC. Selon les dernières informations, le transfert du joueur de 19 ans est même en très bonne voie.

La Provence explique en effet que la direction de l’ OM est très confiante concernant la future arrivée d’Isaak Touré, qui a disputé 17 matchs de Ligue 2 cette saison. La direction phocéenne aurait même fait du colosse havrais (2m04, 99kg) l’une des priorités en défense, alors qu’Alvaro Gonzalez a été écarté de l'effectif professionnel. Le média local indique aussi que les dirigeants marseillais, David Friio et Pablo Longoria, ont pris le dossier en main et échangent avec le jeune défenseur en vue de convaincre de rejoindre Marseille cet été. Cette approche concrète ne laisse pas insensible le principal concerné. Et certains indices le confirment.

3 millions d’euros pour le transfert d’Isaak Touré

Isaak Touré était présent dans les tribunes du Vélodrome lors de l’Olympico perdu face à Lyon (3-0). Au lendemain de ce choc, le jeune défenseur du Havre était encore présent dans la cité phocéenne avec ses agents afin de poursuivre les négociations pour son transfert.

De son côté, la direction du HAC ne s’opposerait pas à son départ. Le Havre attendrait un montant de 3 millions d’euros pour céder son colosse défensif. Ce montant semble accessible aux finances de l’ OM. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties dans le but de trouver un terrain d'entente. En pole position sur ce dossier, l’Olympique Marseille devra tout de même se méfier de la concurrence. Plusieurs clubs européens, tels que l’Eintracht Francfort, seraient en embuscade dans ce dossier.