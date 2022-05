OM-OL : Les compos de l’Olympico, Sampaoli fait un choix fort !

Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2022 à 12:44

En clôture de la 35e journée de Ligue 1, l’ OM de Jorge Sampaoli reçoit l’ OL ce soir, à 20h45. Découvrez les compositions probables des deux équipes.

Le groupe de l’ OL pour le choc contre l’ OM

À quelques heures de l’Olympico contre l’Olympique de Marseille, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz a dévoilé la liste de ses joueurs convoqués pour le match de ce dimanche soir. Pour cette rencontre qui se disputera dans un stade Orange Vélodrome à guichets fermés, le technicien hollandais des Gones pourra compter sur plusieurs retours avec Anthony Lopes, Tanguy Ndombélé et Léo Dubois. Toutefois, Peter Bosz devra faire sans Maxence Caqueret, Jason Denayer, Sinaly Diomandé, Rayan Cherki.

Le groupe des 22 joueurs retenus par Peter Bosz

Gardiens : Lopes, Pollersbeck, Bonnevie.

Défenseurs : Dubois, Gusto, Lomami, Boateng, Da Silva, Lukeba, Emerson, Henrique.

Milieux : Aouar, Ndombele, Paqueta, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes.

Attaquants : Barcola, Dembélé, Faivre, Kadewere, Tetê, Toko Ekambi.

OM-OL : les équipes probables de Sampaoli et Bosz

Après l'incident du jet de bouteille sur Dimitri Payet au match aller, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais vont se retrouver ce soir au Vélodrome, en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Un match décisif pour les deux équipes dans la course aux places européennes. L’OM voulant consolider sa deuxième place derrière le PSG et l’OL (8e) souhaitant se rapprocher de la Ligue Europa Conférence. Pour la rencontre de ce soir, Jorge Sampaoli peut compter sur un groupe quasiment au complet.

Et avant la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord, Steve Mandanda devrait enchaîner dans les cages. Au milieu de terrain, le coach marseillais pourrait faire tourner en laissant Valentin Rongier au repos. Devant, Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder devraient être lancés d’entrée contre l’équipe lyonnaise. À Lyon, Peter Bosz devrait reconduire le système en 4-3-3 qui a fait ses preuves face à Montpellier, le week-end dernier.

OM : Mandanda (cap) - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Gueye, Kamara, Gerson - Payet, Milik, Ünder.

OL : Lopes - Gusto, Da Silva, Lukeba, Emerson - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Tetê, Dembélé (cap), Toko Ekambi.