ASSE Mercato : 4 M€, un gros transfert confirmé à l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 13 mai 2022 à 20:10

ASSE Mercato : En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, a officialisé un transfert en attaque.

ASSE Mercato : Arnaud Nordin a informé Dupraz de son départ

Plusieurs médias, dont L'Équipe, ont annoncé la signature d’Arnaud Nordin au Montpellier HSC. En fin de contrat à l’ ASSE en juin, il se serait déjà engagé avec le club héraultais. L’information n’a pas encore été officialisée par le MHSC, mais Pascal Dupraz a vendu la mèche, ce vendredi, en conférence de presse. Il n'indique pas la destination du joueur de 23 ans, mais confirme son départ. « Arnaud Nordin est venu me parler de son départ quand il a vu que nous avions appris son départ », a balancé l’entraineur de l’AS Saint-Étienne, avec à un petit commentaire à l’appui : « C'est un super gamin. Ce n'est pas l'heure des bilans, mais depuis que je suis là, je suis pleinement satisfait de lui, comme tous les collègues ». L’ailier gauche quittera ainsi son club formateur (à la fin de la saison) pour une nouvelle aventure, après neuf ans passés chez les Verts.

Une grosse perte pour l’AS Saint-Étienne

Le départ d’Arnaud Nordin de l’ ASSE, librement, est une mauvaise nouvelle pour le club ligérien, tant sur le plan sportif que financier. Formé à l’académie entre 2013 et 2016 et lancé en Ligue 1 ensuite, le jeune attaquant a certes joué 5 saisons sous le maillot des Verts, mais la direction stéphanoise le voit partir gratuitement, sans indemnité de transfert. De plus, le jeu du natif de Paris a pris du volume au fil des années, devenant à chaque fois plus décisif. Cette saison, il a inscrit 4 buts et a délivré 5 passes décisives en 34 matchs disputés pour 20 titularisations. L'ASSE n'a pas réussi à convaincre Arnaud Nordin de prolonger son contrat, alors que son transfert aurait pu rapporter près de 4 millions d'euros au club, si l'on se fie à sa valeur marchande actuelle.