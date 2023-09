À peine remis de sa belle victoire face au Maccabi jeudi soir, le Stade Rennais se prépare à aller à Montpellier dimanche, avec deux absents.

Stade Rennais : Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo absents à Montpellier

Moins de 24 heures seulement après la superbe victoire en Ligue Europa face au Maccabi Haïfa (3-0) au Roazhon Park, Bruno Genesio avait rendez-vous devant les médias ce vendredi après-midi pour évoquer le périlleux déplacement à la Mosson. Comme à son habitude, il a commencé par faire un point sur son groupe, et il n'y aura pas de surprise par rapport à celui convoqué pour la réception des Israëliens jeudi. Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier ne seront toujours pas opérationnels.

Pour le reste, rien à signaler. Les joueurs qui ont survolé la rencontre jeudi soir seront bien du voyage à Montpellier, un terrain sur lequel le Stade Rennais avait chuté l'an passé malgré une supérioté numérique pendant la quasi-totalité de la seconde mi-temps.

Le Montpellier HSC diminué face au SRFC

Côté Montpellier HSC, les nouveles ne sont pas très bonnes d'un point de vue infirmerie. Présent ce vendredi en conférence de presse, Michel Der Zakarian a annoncé le forfait d'Arnaud Nordin suite à un problème à l'ischio-jambier. Concernant Mousa Al-Tamari, déjà absent le week-end dernier, l'attaquant du MHSC est toujours incertain, au même titre que Khallil Fayad, lui aussi touché par une gastro.

"Mousa Al-Tamari ? On verra (samedi) s'il est en capacité de s’entraîner. Il a une gastro-entérite en plus. Ça fait deux jours. Il a perdu 2 kilos. Il ne faut pas qu’on le blesse non plus. On verra comment il se sent, s'il est en capacité de jouer un bout de match. Khallil (Fayad) est malade aussi, li avait une gastro-entérite ce matin. J’espère qu’il va récupérer." Beaucoup de mauvaise donc pour le Montpellier HSC.