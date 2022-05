PSG Mercato : Un titi lâche un indice de taille sur son avenir

Publié par Ange A. le 15 mai 2022 à 07:15

PSG Mercato : Au sortir de la large victoire du Paris Saint-Germain sur Montpellier, Xavi Simons a lâché des indices sur son avenir.

PSG Mercato : Le nouveau message de Pochettino aux titis

Déjà sacré champion de France, le Paris Saint-Germain a connu des dernières journées difficiles. Samedi, le PSG a mis fin avec la manière à sa série de trois matchs sans victoire en championnat. Les Parisiens ont étrillé le Montpellier Hérault (4-0) à la Mosson. Durant cette rencontre, Mauricio Pochettino a notamment donné du temps de jeu à certains jeunes du club. Xavi Simons, Edouard Michut et Djeidi Gassama ont notamment effectué leurs entrées en jeu. Le technicien argentin a justifié ces choix après le coup de sifflet final.

L’occasion de conforter ces jeunes au moment où leur avenir est incertain à Paris. « C’est important pour l’avenir du club et des jeunes de leur donner la possibilité de jouer. Mais ils doivent le mériter, c’est un cadeau de jouer pour le PSG […]Pour jouer, ils doivent mériter, parce que sinon c’est possible de faire une erreur. Mais petit à petit, les jeunes joueurs seront importants pour l’avenir du club. Ça, c’est le plus important », a indiqué l’entraîneur parisien.

Rendez-vous pris pour le futur de Xavi Simons

Après la nouvelle sortie de Mauricio Pochettino, Xavi Simons s’est également exprimé. L’avenir du milieu néerlandais est incertain avec le Paris Saint-Germain. Son contrat avec le PSG expire cet été. Un retour au FC Barcelone, son club formateur, est notamment évoqué. Sur la question de son futur, le titi de 19 ans a préféré temporisé. « Des indices sur son avenir ? Non, je suis content au PSG, après ça va finir la semaine prochaine [le championnat, ndlr]. Après on verra, mais je suis content », a confié le jeu milieu offensif entré à la place d’Ander Herrera à 20 minutes du terme.