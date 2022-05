PSG Mercato : Mbappé au Real, Pochettino lâche une petite bombe !

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2022 à 17:29

PSG Mercato : Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé va bientôt devoir se décider entre le Paris SG et le Real Madrid, selon son coach Mauricio Pochettino.

PSG Mercato : Pochettino attend la décision de Mbappé

À une journée de la fin du championnat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et son nom est toujours associé au Real Madrid. Son entraîneur Mauricio Pochettino a fait une nouvelle sortie sur son avenir. Après le carton de ses hommes face à Montpellier (4-0), samedi soir, le technicien argentin a publiquement annoncé que son joueur de 23 ans va bientôt dévoiler sa décision concernant la suite de sa carrière.

« C’est un joueur très important pour le Paris Saint-Germain. C’est aussi un sujet très important pour tous ceux qui aiment le PSG. On verra ce qu’il va se passer. Il ne reste pas beaucoup de temps, je crois, pour connaître la décision de Kylian », a déclaré Pochettino au micro de Canal. En attendant la déclaration officielle de Mbappé, L’Équipe vient de faire une révélation sur les intentions de l’enfant de Bondy.

PSG Mercato : Pas d'annonce ce soir aux Trophées UNFP pour Mbappé

Alors que certaines personnes s’attendent à une déclaration fracassante de Kylian Mbappé sur son avenir, le quotidien sportif assure que selon son entourage, l’international tricolore de 23 ans n’a pas prévu de se servir de la tribune des Trophées UNFP pour dévoiler sa décision entre le PSG et le Real Madrid.

Même si la presse espagnole persiste sur le fait que la tendance actuelle est à un départ qu’une prolongation, l’enfant de Bondy ne devrait pas afficher son choix avant la fin de la saison et le match contre le FC Metz. Courtisé par le Real Madrid et espéré par le Paris SG, le coéquipier de Messi et Neymar devrait rapidement faire connaître son choix.

Affaire à suivre donc...