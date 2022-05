PSG Mercato : En discussions avec le Real, Mbappé débarque à Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 09 mai 2022 à 18:35

PSG Mercato : En négociations avec le Paris SG et le Real Madrid en vue d’une arrivée libre cet été, Kylian Mbappé a débarqué dans la capitale espagnole.

PSG Mercato : Mbappé à Madrid pour négocier avec le Real ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain ni signé officiellement en faveur du Real Madrid ou d’un autre cador européen. Si l’attaquant de 23 ans ne cesse marteler qu’il veut terminer la saison avant de se pencher sur sa situation personnelle, ses moindres faits et gestes sont régulièrement épiés. C’est le cas ce jour. En effet, la presse espagnole s’est enflammée ce lundi avec des images de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

D’après les renseignements recueillis par La Cope, l'attaquant du Paris Saint-Germain séjourne actuellement à Madrid pour un repas avec son coéquipier Achraf Hakimi et son jeune frère Ethan Mbappé. Ces derniers jours, une réunion était annoncée entre le joueur et la direction du Real Madrid. Après sa mère, qui a été reçue à Doha par l’émir du Qatar, l’enfant de Bondy pourrait à son tour rencontrer Florentino Pérez et les décideurs madrilènes. Pour convaincre le champion du monde 2018, le nouveau champion d’Espagne serait d’ailleurs prêt à un gros sacrifice.

PSG Mercato : Le Real prêt à faire un énorme cadeau à Mbappé

Alors que la presse espagnole s’enflamme pour le voyage de Kylian Mbappé à Madrid, le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport souligne que « la présence d’autres joueurs du PSG laisse tout de même planer le doute sur une visite de l’attaquant pour négocier avec le Real. » Cependant, nos confrères de Foot Mercato assurent que les pourparlers entre le clan Mbappé et la direction des Merengues seraient plus avancés que les médias l’annoncent.

« Les deux parties sont même proches de trouver un accord à ce sujet. » Alors que la question des droits à l’image opposait les deux parties, le portail francilien indique que « le Real Madrid est même prêt à faire de grosses concessions à ce niveau, et laisser une belle part du gâteau au joueur. » Le feuilleton Mbappé se rapprocherait donc allègrement de son dénouement.

À suivre donc...