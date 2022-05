Arsenal Mercato : Un premier gros transfert bientôt acté en défense

Publié par Dylan le 16 mai 2022 à 22:10

A la lutte pour une place en Ligue des Champions cette saison, Arsenal veut dégraisser pour changer de visage en 2023 et se rapproche d'un transfert.

Arsenal Mercato : Konstantinos Mavropanos sur le départ

Cinquième de Premier League avec 2 points de retard sur Tottenham (qui a joué un match en plus), Arsenal pourrait enfin faire son grand retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Grâce à la montée en puissance de plusieurs jeunes talents (Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe, Eddie Nketiah, Rob Holding), le club londonien a fait une belle saison et s'est montré au rendez-vous face à certains rivaux (victoire 4-2 à Chelsea le 20 avril, victoire 3-1 à domicile contre Manchester United le 23 avril).

Pour préparer la saison prochaine, Arsenal veut néanmoins dégraisser avant de reconstruire une équipe plus compétitive pour 2023. Et forcément, Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, se tourne vers ses indésirables. Parmi eux : Konstantinos Mavropanos. Le jeune défenseur grec (24 ans), espoir d'Arsenal en charnière centrale, n'a pas percé en équipe première. Présent depuis la saison 2017-2018 dans l'effectif londonien, Mavropanos a surtout joué dans l'équipe des moins de 23 ans, où il a disputé 19 matchs pour une passe décisive entre 2017 et 2020. Prêté avec option d'achat au VFB Stüttgart cette saison, le défenseur central grec devrait rester en Allemagne.

Stüttgart veut garder Konstantinos Mavropanos

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Konstantinos Mavropanos devrait officialiser son transfert définitif à Stüttgart. Le club de Bundesliga s'est sauvé in-extremis de la relégation à la dernière journée, en battant Cologne (2-1) et souhaiterait conserver le défenseur central de 24 ans. Le VFB Stüttgart tenterait de boucler le dossier Mavropanos à hauteur de 2,7 millions de livres sterling, soit l'offre d'achat incluse dans le contrat du prêt du joueur en cas de maintien en Bundesliga.

Mavropanos a été très important dans la saison de Stüttgart, qui a longtemps flirté avec la zone rouge. Il a disputé 31 des 34 rencontres de Bundesliga pour 4 buts, pour sa première saison dans l'élite allemande (il avait déjà découvert la Bundesliga 2. avec Nuremberg en 2019). Le joueur n'a pas encore pris une décision pour son avenir, mais nul doute qu'Arsenal ne le retiendra pas s'il souhaite rester en Allemagne.