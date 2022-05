Arsenal Mercato : Arteta proche d'un deal somptueux à Man City !

Publié par Thomas G. le 12 mai 2022 à 16:55

Arsenal Mercato : Focalisés sur le North London Derby, les Gunners seraient tout proche de faire signer un grand attaquant pour la saison prochaine.

Arsenal Mercato : La quête d’Arteta bientôt achevée ?

Depuis des mois Mikel Arteta souhaite recruter un nouvel attaquant à Arsenal. Déçu par le rendement d’Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah, le manager espagnol avait d’abord ciblé Dusan Vlahovic. Cependant, l’attaquant serbe s’est engagé avec la Juventus puis les Gunners se sont heurtés à la Real Sociedad dans le dossier Alexander Isak. Mais selon le média brésilien UOL, la recherche d'Arsenal aurait connu un nouveau rebondissement et Mikel Arteta aurait enfin trouvé la perle rare pour son secteur offensif.

Selon la source, le transfert de Gabriel Jesus vers l'Emirates serait proche d’être conclu après que les Gunners aient transmis une offre de 50 millions d’euros à Manchester City. Une tendance appuyée par l'agent du buteur de 25 ans au micro de Fabrizio Romano. « Nous avons discuté avec Arsenal au sujet de Gabriel Jesus, nous aimons le projet, c'est une possibilité dont nous discutons », a déclaré le représentant du joueur, confirmant ainsi les négociations entre les deux parties. De son côté, Manchester City, qui vient de boucler la venue d’Erling Haaland, est désormais ouvert à un départ de son attaquant brésilien.

Jour J pour les Gunners ?

Les hommes de Mikel Arteta ont l’occasion de valider leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions ce jeudi soir contre le rival londonien de Tottenham. L’équation est simple, en cas de victoire, Arsenal sera assuré de finir dans les 4 premiers du championnat. Une aubaine pour les Gunners qui ne veulent pas laisser passer cette opportunité qui les fuit depuis 6 ans.

L'assurance de terminer dans le Big 4 de Premier League permettrait notamment au club anglais d'aborder plus sereinement son prochain mercato estival. En plus de Gabriel Jesus, Arsenal viserait également l'international allemand Serge Gnabry pour parfaire son secteur offensif. Le joueur du Bayern est séduit par le projet de son ancien club et aurait donné son feu vert pour un transfert.