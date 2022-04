PSG Mercato : Terrible révélation sur l'avenir de Neymar Jr

Publié par Ange A. le 09 avril 2022 à 09:24

Critiqué pour sa nouvelle saison décevante, Neymar Jr est annoncé vers la sortie au PSG. Doha aurait déjà tranché pour son avenir.

Revirement en vue dans le dossier Neymar Jr

Auteur de 7 buts et 5 passes décisives cette saison, Neymar Jr est encore loin de répondre aux attentes placées en lui. L’attaquant brésilien essuie d’ailleurs de nombreuses critiques suite à la nouvelle débâcle de Paris en Ligue des champions. À tel point que son avenir ferait l’objet de réflexion à Doha. Comme le révèle L’Équipe, les dirigeants qataris estiment avoir été « trompés sur la marchandise ». Ils déplorent également le manque d’implication du Brésilien malgré les efforts financiers consentis pour le conserver. Si la tendance était jusqu’ici à un départ de Neymar, les dirigeants qataris ont été rattrapés par une réalité comme le souligne le quotidien sportif. Malgré sa volonté de se libérer du plus gros salaire du PSG, le board francilien se heurte à une énorme difficulté dans ce dossier.

L’énorme obstacle pour le PSG

Le journal assure que les responsables du Paris Saint-Germain sont conscients qu’aucun club ne peut offrir les mêmes émoluments à Neymar Jr. Ce qui rend donc son départ du PSG « quasiment impossible […] avant la fin de son contrat ». Prolongé la saison dernière, le bail du Brésilien court désormais jusqu’en 2025. Concernant toujours cet aspect financier, l’ailier auriverde dispose d’autres juteux contrats avec les compagnies qataries, dont la Qatar National Bank et Qatar Airways. Autant de raisons pour lesquelles l’attaquant brésilien sera encore Parisien la saison prochaine.

Reste maintenant à savoir si les dirigeants parisiens sauront trouver les mots justes pour relancer le Brésilien devenu sujet aux blessures et aux frasques extra-sportives. Autant d’autres facteurs qui agacent les patrons du club francilien. Lesquels ont déjà investi plus de 500 millions d’euros entre le coût de son transfert, son salaire et autres primes.