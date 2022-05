Stade de Reims Mercato : Un attaquant décisif a signé au SDR

Publié par ALEXIS le 18 mai 2022 à 08:15

Stade de Reims Mercato : Le club champenois a officialisé une signature, ce mardi, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival.

Stade de Reims : Le contrat d'Arber Zeneli prolongé de 2 saisons

En fin de contrat au Stade de Reims en juin 2023, Arbër Zeneli ne partira pas du club cet été. Il a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires. Il est maintenant lié au club champenois jusqu’à juin 2025. « Le Stade de Reims prépare d'ores et déjà les prochaines saisons de Ligue 1 Uber Eats, en prolongeant de deux ans le contrat d'Arber Zeneli, attaquant kosovar, arrivé en janvier 2019 en provenance de Heerenveen. […] Arber Zeneli : leader offensif du SDR pour encore au moins 3 ans ! » a officialisé le SDR sur son site internet. Il faut noter que le président de la formation rémoise avait été le premier à annoncer la signature du polyvalent ailier. Devant les lecteurs de L’Union-L’Ardennais, Jean-Pierre Caillot avait lâché : « Arber Zeneli prolonge chez nous jusqu'en 2025 », a-t-il lâché.

Le meneur de jeu du SDR, décisif après plusieurs mois d'absence

L’international kosovar (27 sélections, 9 buts) a raté plus d’une saison le maillot rémois, en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou contractée à deux reprises, d'abord avec sa sélection en juin 2019 et avec le SDR en juillet 2021. De retour à la compétition cette saison, Arber Zeneli a pris part à 14 matchs en Ligue 1 et été titulaire autant de fois. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives lors de la deuxième moitié de l'exercice présent, le meneur de jeu du Stade de Reims est le Stadiste le plus décisif en 2022. Notons par ailleurs que, contrairement à Zeneli qui vient de prolonger, son coéquipier Hugo Ekitiké (avant-centre de 20 ans) pourrait faire l’objet d’un transfert cet été. Newcastle United et le Borussia Dortmund s’activent pour le recruter.