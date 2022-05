OM-RC Strasbourg : Marseille prend une décision inédite pour le choc !

Publié par Timothée Jean le 18 mai 2022 à 11:40

Samedi prochain, l’ OM disputera un match décisif contre le RC Strasbourg. L’occasion aussi pour les Marseillais de dévoiler un nouveau maillot inédit.

OM : Un maillot spécial pour le choc contre le RC Strasbourg

Le week-end dernier, l’ OM s’est incliné (2-0) face au Stade Rennais et a perdu sa place de deuxième de Ligue 1 au profit de l’AS Monaco. Cette défaite pose donc un sérieux problème aux Marseillais qui n’ont plus leur destin en main. Pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions, l'équipe phocéenne devra espérer que son adversaire direct, l’AS Monaco, ne remporte pas son match face au RC Lens. L’Olympique de Marseille devra aussi s’imposer lors de son dernier match de la saison face au RC Strasbourg. Cette rencontre ne sera pas une simple partie de plaisir pour les Olympiens, car les Strasbourgeois sont déterminés à tenir leur 5e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence.

Le choc OM-RC Strasbourg sera donc décisif dans la course à l’Europe. Et pour cette rencontre spéciale, les Marseillais arboreront une tenue pour le moins unique, dévoilée sur les canaux officiels du club. Il s'agit du quatrième maillot de l’équipe phocéenne cette saison. Proche du maillot home, cette tunique spéciale se démarque par sa couleur bleu ciel avec des bandes blanches sur les manches. Du classique donc pour l’Olympique de Marseille. Seulement, ce quatrième maillot, spécialement conçu pour le choc contre le RC Strasbourg, « a été fabriqué à Marseille et par des Marseillais », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du club.

OM-RC Strasbourg : Forte affluence au Vélodrome

Pour ce choc OM-RC Strasbourg, prévu samedi prochain, le stade Vélodrome sera plein et chaud bouillant. Selon les informations de La Provence, toutes les places ont d’ores et déjà été vendues. Ce sont de ce fait plus de 67 000 spectateurs qui sont attendus au stade. Les hommes de Jorge Sampaolipourront ainsi compter sur le soutien de leurs fans lors de ce dernier match décisif pour la Ligue des Champions. L’ambiance promet d’être spectaculaire.