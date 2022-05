FC Nantes Mercato : Un grand buteur annonce déjà son retour au FCN

Publié par ALEXIS le 18 mai 2022 à 16:40

FC Nantes Mercato : Recrue de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a fait une grosse promesse au FCN, avant son départ pour l’Allemagne.

FC Nantes Mercato : Kolo Muani justifie sa signature à Francfort

Randal Kolo Muani a l’occasion de faire ses adieux, officiellement, aux supporters du FC Nantes ce samedi, lors du match contre l'ASSE (38e et dernière journée de Ligue 1) au stade de la Beaujoire. En fin de contrat, l’attaquant de 23 ans a signé officiellement avec l’Eintracht Francfort, le 4 mars 2022. Il va donc rejoindre le club allemand cet été, après 7 années passées au FCN. Dans un interview pour Free, le buteur des Canaris est revenu sur sa signature à Allemagne, justifiant son choix de quitter son club formateur. « On est bien au FC Nantes, mais il faut que j’évolue aussi. Je suis obligé de partir, il y a des challenges à aller chercher », a expliqué l'actuel meilleur buteur des Jaune et Vert (12 buts en 35 matchs).

Le buteur du FCN promet de revenir au club !

Randal Kolo Muani s’est engagé avec le 11e de Bundesliga pour une durée de 5 saisons. Il est ainsi lié à l’Eintracht jusqu’au 30 juin 2027, à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, l’avant-centre nantais a promis de faire son retour un jour à la Jonelière. « J’ai déjà signé, mais je vais revenir, je vais revenir », a-t-il lâché. Sauf que le N°23 du FC Nantes n’a pas précisé quand il reviendra rejouer pour le club qui l’a révélé en Ligue 1.

Pour rappel, Kolo Muani avait fâché Waldemar Kita, quand il a refusé de prolonger son contrat chez les Canaris. Le président du FCN avait laissé entendre qu'il avait pourtant fait une proposition intéressante au jeune joueur, afin de le conserver. Le dirigeant nantais avait dénoncé ensuite une signature actée depuis '' deux ans '', entre Kolo Muani et Francfort, alors qu'il espérait, naïvement, convaincre le clan du joueur.