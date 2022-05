PSG Mercato : Une star de Formule 1 lâche une bombe pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2022 à 22:26

PSG Mercato : Alors que Kylian Mbappé a promis annoncer sa décision avant le 28 mai, le Paris SG et le Real Madrid s’impatientent. Le monde du sport aussi.

PSG Mercato : Fernando Alonso attend tranquillement Kylian Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé a promis tranché entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid avant d’aller au rassemblement de l’équipe de France, soit avant le 28 mai. En attendant la prise de parole officielle du principal concerné, les commentaires se multiplient sur l’avenir du joueur de 23 ans. Grand fan du Real Madrid, le double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, s'est lui aussi prononcé sur la décision à venir de l’international tricolore du PSG. Et à l’image des médias madrilènes, le sportif espagnol a affiché son optimisme quant à l’arrivée du natif de Bondy chez les Merengues.

« Je suis tranquille », a lancé Fernando Alonso en souriant, dans des propos rapportés par Sport. « Je crois que c'est ce qu'a dit le président (Florentino Pérez), non ? Il a dit qu'il allait venir donc soyons tranquilles », a ajouté le pilote automobile de 40 ans. Carlo Ancelotti, l’entraîneur de la Maison-Blanche a également été interrogé sur le même sujet.

PSG Mercato : Ancelotti en rajoute une couche pour Mbappé !

Toujours associé avec insistance au côté du Real Madrid, Kylian Mbappé ne cacherait pas en interne son admiration pour le Santiago Bernabeu, selon les renseignements recueillis par OK Diario. Présent en conférence de presse ce jeudi, Carlo Ancelotti a botté en touche concernant une éventuelle arrivée du numéro 7 du Paris SG dans ses rangs, parlant plutôt préférant plutôt parler de la finale de la Ligue des Champions à venir entre ses hommes et Liverpool.

« On ne me pose pas de questions à ce sujet parce que je ne vais pas dans la rue. Je passe mon temps à Valdebebas, en voiture et à la maison. Parfois, j'aime aller dans les bons restaurants de Madrid, mais personne ne me pose la question. Aujourd'hui, le madridismo est excité par la finale de la Ligue des champions et rien d'autre. Nous pensons tous à la même chose : gagner la Decimocuarta. Je ne considère pas la question de Mbappé. La seule chose que j'envisage maintenant, c'est la finale de la Ligue des champions. Je suis très calme à ce sujet », a expliqué le coach italien.