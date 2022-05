PSG Mercato : Paris ou Real, officialisation imminente pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2022 à 00:26

PSG Mercato : Comme il l’a promis lors des Trophées UNFP, Kylian Mbappé va prendre la parole pour trancher entre le Paris SG et le Real Madrid.

PSG Mercato : Kylian Mbappé, verdict connu ce dimanche

Après avoir reçu son trophée de « meilleur joueur de Ligue 1 » de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé avait annoncé sa décision concernant son avenir avant le 28 mai et le prochain regroupement de l’équipe de France. Et comme promit, l’ancien attaquant de l’AS Monaco va prendre officiellement la parole pour dire s’il poursuit avec le Paris Saint-Germain ou s’il rejoint le Real Madrid.

Comme évoqués par plusieurs médias hexagonaux ce jeudi soir, Mbappé va dévoiler le nom de son prochain club dimanche matin, en théorie durant l'émission de TF1, Téléfoot, de 11h à 12h. La veille au soir, l’enfant de Bondy sera sur la pelouse du Parc des Princes pour le dernier match du championnat face au FC Metz. Sa déclaration interviendra donc après cette rencontre.

PSG Mercato : Le conseil de Jean-Pierre Papin à Mbappé

Ancien attaquant de l’OM, du Bayern Munich et de l’AC Milan, notamment, Jean-Pierre Papin s’est permis de donner son conseil à Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière. Sur les antennes de RMC Sport, le Ballon d’Or 1991 a estimé que l’international français de 23 ans doit suivre son coeur et réaliser son rêve d’enfance en allant au Real Madrid.

« Sur le choix de son club, je pense que quand un joueur a un rêve, il faut qu'il le réalise. S'il ne le fait pas, il le regrettera toute sa vie », a déclaré Jean-Pierre Papin. Un conseil d’un ancien Marseillais qui ne devrait pas plaire aux supporters parisiens, mais Papin a rectifié le tir en précisant le fond de sa pensée.

« On ne doit pas en avoir. Quand on doit se quitter et qu'on a fait tout ce qu'on a fait avant, on ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Je ne sais pas si Kylian a peur ou pas, mais aujourd'hui il doit prendre sa décision, lui seul. Si son rêve est d'aller au Real, qu'il y aille. Si son rêve est de rester au PSG... Qu'il le fasse rapidement », a indiqué l’ex-international tricolore.

La balle est donc désormais dans le camp du joueur.