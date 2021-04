OM : Jean-Pierre Papin veut s'impliquer pour aider Marseille

Publié par ALEXIS le 03 avril 2021 à 01:30

Ancienne gloire de l’ OM, Jean-Pierre Papin souhaite, depuis longtemps, jouer un rôle au sein du club phocéen. Il a révélé qu’il a eu une approche avec Jacques-Henri Eyraud et a lancé un appel au nouveau président Pablo Longoria.

OM : Papin déplore le manque de respect aux anciens

Ancien buteur de l’ OM, Jean-Pierre Papin veut servir le club qui lui a tout donné dans sa carrière de footballeur, mais aussi sur le plan humain. Portant toujours le club basé au Vélodrome dans on coeur, l’attaquant retraité souhaite s’impliquer pour l’aider à se relancer. L’Olympique de Marseille n’a plus gagné la Ligue 1 depuis son dernier sacre en 2010. Le dernier trophée remporté par les Olympiens est celui de la Ligue, en 2012. Selon Jean-Pierre Papin, les décideurs de Marseille seraient bien inspirés en permettant aux anciens joueurs emblématiques de l’ OM d’être proches de l’équipe actuelle. L’idée de Jean-Pierre Papin étant de permettre à la génération actuelle de s’imprégner, auprès de ces anciens, de la mentalité, des valeurs ou de l’ADN du club de la cité phocéenne. « À l’étranger, les grands clubs sont très respectueux des anciens joueurs, de ce qu’ils ont apporté, il y a une reconnaissance par rapport à cela. Mais en France, on n’est pas du tout dans cet esprit-là. En France, on gêne », a-t-il regretté dans Le Phocéen.

Appel du pied de l'ex-buteur à Longoria

JPP avoue qu’il a tenté en vain d’intégrer l’organigramme de son club de coeur, sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud. « Des négociations pour une arrivée à l’ OM en tant qu’ambassadeur du club ? C’était même mieux que ça ! J’ai rencontré M. Eyraud une fois à Paris. Il m’a dit qu’il voulait me rencontre une fois à Marseille alors je suis descendu et je l’ai à nouveau rencontré. Il m’a dit : ''Je t’envoie un contrat sur ta boîte mail. J’attends toujours…'' », a-t-il raconté. Néanmoins, l’ancien buteur n’a pas abandonné son idée. Mieux, il a fait un appel du pied a Pablo Longoria. « Si ça se représentait aujourd’hui, sachant que Marseille a une place tellement importante dans mon histoire, dans mon cœur, c’est quelque chose que je voudrais grandement », a-t-il déclaré. La balle est dans le camp du nouveau président des Phocéens. Pour mémoire, Jean-Pierre Papin a marqué 182 buts en 274 matchs disputés et a été 4 fois champion de France sous le maillot Blanc et bleu, entre 1986 et 1992. Il avait aussi été finaliste de la coupe d'Europe des clubs champions (désormais Ligue des champions) en 1991.