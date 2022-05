Milan AC Mercato : un prodige anglais pour renforcer le milieu?

Publié par Dylan le 20 mai 2022 à 23:56

Milan AC Mercato : Leader de la Série A à une journée de la fin, le Milan AC espère se renforcer au milieu avec le meilleur joueur de Championship.

Milan AC Mercato : Morgan Gibbs-White sur les tablettes des Rossoneri

Leader de la Série A avec 2 points d'avance sur l'Inter, le Milan AC est déjà assuré de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Rossoneri ont réalisé une très belle saison grâce à ses hommes forts (Théo Hernandez, Rafael Leao, Olivier Giroud entre autres) et pourrait enfin remporter le Scudetto après 11 ans d'attente. En vue du mercato estival qui débute le 10 juin, l'entraîneur rossonero Stéfano Pioli a déjà évalué les premières pistes qui permettraient à son club de bien figurer en Série A ou en Ligue des Champions la saison prochaine.

Cherchant à se créer une équipe très compétitive, le Milan AC s'est déjà renseigné sur plusieurs joueurs techniques, solides ou encore efficaces devant le but (Renato Sanches, Sven Botman, Divock Origi). Ce vendredi, un autre nom est venu se rajouter à la short-list des Milanais, et il est un peu moins connu que les précédents : il s'agit de Morgan Gibbs-White. Le jeune milieu anglais (22 ans) joue actuellement à Sheffield United en Championship, la deuxième division anglaise et impressionne par son explosivité et sa capacité à se montrer décisif.

Gibbs-White élu joueur de la saison en Championship

En disputant 37 des 46 matchs de Championship, Morgan Gibbs-White a grandement participé à la très bonne saison des Blades (5èmes) qui ont pu se qualifier pour les playoffs d'accession en Premier League. Malheureusement, il n'a pas pu empêcher l'élimination des siens face à Nottingham Forest lors du premier tour des playoffs, malgré un but inscrit dans le match retour (victoire 2-1, mais éliminé 3-2 aux T.A.B). Inscrivant 12 buts et 10 passes décisives avec Sheffield, Gibbs-White réalise sa meilleure saison et ne cache pas son envie de relever un nouveau challenge.

Initialement prêté par Wolverhampton, le joueur est censé y retourner mais pourrait rejoindre le Milan AC qui est le club le plus prestigieux à avoir manifesté un intérêt pour lui. D'autant que Gibbs-White jouait de moins en moins avec les Wolves et ne disputera pas la Premier League en restant à Sheffield. Selon The Athletic, Milan ne fait que superviser le joueur pour le moment mais pourrait bien faire une offre dans peu de temps. Élu meilleur joueur de la saison en Championship, Morgan Gibbs-White risque d'être l'un des joueurs les plus courtisés en Angleterre cet été.