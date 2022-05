PSG Mercato : Mbappé, un proche de Pérez confirme l’échec du Real

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2022 à 13:27

PSG Mercato : Kylian Mbappé se rapproche d’une prolongation historique avec le Paris SG. Et le Real Madrid commence de plus en plus à le comprendre.

PSG Mercato : « À Madrid, les gens ne comprennent pas » pour Mbappé

Annoncé tout proche du Real Madrid avec lequel il aurait d’ores et déjà trouvé un accord verbal, Kylian Mbappé se dirigerait désormais vers une prolongation quasi acquise avec le Paris Saint-Germain. Une décision qui choque du côté de l’Espagne. Invité du Late Football Club, Pablo Polo, journaliste francophone proche de Florentino Pérez, a avoué que le Paris SG avait effectivement repris le dessus dans ce dossier.

« Du côté de Madrid, c’est dur, car les gens n’arrivent pas à comprendre vraiment comment c’est possible que Kylian ne vienne pas au Real Madrid. Ils sont habitués à voir de grands joueurs au Real et ils ne comprennent pas, mais c’est vrai que pour Kylian, c’est un plus gros challenge de gagner la Ligue des champions avec le PSG qu’avec Madrid qui l’a gagnée déjà 13 fois », a expliqué le journaliste de Marca. En attendant la prise de parole officielle de l’international français de 23 ans, l’avance du PSG est ainsi de plus en plus confirmée.

PSG Mercato : L’Espagne confirme la prolongation de Mbappé

En effet, d’après les renseignements recueillis par le journaliste Anton Meana, Kylian Mbappé aurait effectivement fait le choix de renouveler son engagement avec le Paris Saint-Germain. Contactée par l’éditorialiste de La Cadena Ser, la direction du Real Madrid refuserait de commenter la tendance actuelle de ce dossier.

« Il semble impossible que Mbappé vienne à Madrid. Le Real Madrid, que l’on dit nerveux, ne décroche pas le téléphone. L’annonce va se faire en France... », a indiqué Anton Meana au cours de l'émission Carrusel Deportivo. Après plusieurs mois de tergiversations, le feuilleton Mbappé va donc connaître son dénouement dans les prochaines heures.